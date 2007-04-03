Первую Цитадель уже строят
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:49
airmax78
Первую Цитадель уже строят
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:11
Если на круизном лайнерах есть казино, то там тоже есть фишки, которые за пределами судна ценности не имеют.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:42
Возможно когда то за подобными плавучими поселениями будет будущее, но пока девиз «Освободить людей от политиков» путем подобных платформ выглядит как "освободить богатеньких буратин от лишних денег", при этом занять "место политиков" владельцами платформ. И там конечно местная локальная криптовалюта - "самое" нужное , чтобы на доп комиссиях конвертаций в доставлять фиатные товары с большой земли, без которых обойтись будет очень непросто.
Додано: Вів 17 лип, 2018 09:25
який переїзд, я ще не назбирав 0,03 BTC чи скільки там мінімум-міноре?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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