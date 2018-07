(Блумберг) -- Многие годы поклонники биткоина пытались изменить мнение о том, что цифровая валюта используется только для преступной деятельности. Новая информация о вмешательстве России в выборы в США этому не способствует.Биткоин предпочитали российские разведчики, которых США обвинили в пятницу в хакерских взломах, имеющих отношение к президентской кампании 2016 года. Согласно обвинительному заключению, участники преступного сговора в основном использовали виртуальные монеты при покупке серверов, регистрации доменов и других платежах, связанных со взломам данных. Многие из этих транзакций проводили американские компании.Чтобы упростить покупку инфраструктуры для хакерской деятельности, в том числе для взлома компьютеров американских лиц и организаций, участвовавших в президентских выборах 2016 года в США, и публикации украденных документов, они отмыли эквивалент более $95 000 за счет анонимности криптовалют, включая биткоин, говорится в обвинительном заключении.Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 сотрудникам Главного разведывательного управления. Они обвиняются в хищении имен пользователей и паролей добровольцев, участвовавших в кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон, включая главу избирательного штаба Джона Подесту. Они также взломали компьютерные сети Национального комитета и Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии в рамках операции, начавшейся примерно в марте 2016 года, говорится в документе."Использование биткоина позволило участникам сговора избегать прямых отношений с традиционными финансовыми институтами, а также более пристального изучения их личностей и источников средств", - заявили США.Сокращенный перевод статьи:Bitcoin Was Russian Hackers’ Currency of Choice, U.S. Says