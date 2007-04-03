Возможно когда то за подобными плавучими поселениями будет будущее, но пока девиз «Освободить людей от политиков» путем подобных платформ выглядит как "освободить богатеньких буратин от лишних денег", при этом занять "место политиков" владельцами платформ. И там конечно местная локальная криптовалюта - "самое" нужное , чтобы на доп комиссиях конвертаций в доставлять фиатные товары с большой земли, без которых обойтись будет очень непросто.
airmax78 написав:Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?
який переїзд, я ще не назбирав 0,03 BTC чи скільки там мінімум-міноре?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?
по плану мы должны сейчас быть где то между 10К и 100К
Каждый год стоимость биткоина увеличивалась в среднем в десять раз. С 0,1 доллара в 2010-м до 1 доллара в 2011-м, до 10 долларов в 2012-м, до 100 долларов в 2013-м. Потом темп замедлился и стоимость стала увеличиваться вдесятеро каждые два года: до 1000 долларов в 2015-м, до 10 000 долларов в 2017-м, 100 000 долларов в 2019-м и 1 000 000 долларов в 2021-м. С этого момента стало бессмысленно выражать стоимость биткоина в долларах, потому что долларами больше не пользовались, а центробанки перестали печатать деньги. Сегодня богатство существует в двух основных формах: земля и криптовалюта.
artist_007 написав:Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами . ПлАчу
)))) Сектанты - многоходовочники проснулись ? Один клоун, местный, который обещал 60К к лету, "кто не купит зимой ПА17 , летом содхнет от зависти" уже зашкваримлся , и вы теперь туда же. Ну жгите , будет коллекция клоунов.
(Блумберг) -- Многие годы поклонники биткоина пытались изменить мнение о том, что цифровая валюта используется только для преступной деятельности. Новая информация о вмешательстве России в выборы в США этому не способствует.
Биткоин предпочитали российские разведчики, которых США обвинили в пятницу в хакерских взломах, имеющих отношение к президентской кампании 2016 года. Согласно обвинительному заключению, участники преступного сговора в основном использовали виртуальные монеты при покупке серверов, регистрации доменов и других платежах, связанных со взломам данных. Многие из этих транзакций проводили американские компании. Чтобы упростить покупку инфраструктуры для хакерской деятельности, в том числе для взлома компьютеров американских лиц и организаций, участвовавших в президентских выборах 2016 года в США, и публикации украденных документов, они отмыли эквивалент более $95 000 за счет анонимности криптовалют, включая биткоин, говорится в обвинительном заключении. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 сотрудникам Главного разведывательного управления. Они обвиняются в хищении имен пользователей и паролей добровольцев, участвовавших в кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон, включая главу избирательного штаба Джона Подесту. Они также взломали компьютерные сети Национального комитета и Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии в рамках операции, начавшейся примерно в марте 2016 года, говорится в документе. "Использование биткоина позволило участникам сговора избегать прямых отношений с традиционными финансовыми институтами, а также более пристального изучения их личностей и источников средств", - заявили США. Сокращенный перевод статьи:Bitcoin Was Russian Hackers’ Currency of Choice, U.S. Says
artist_007 написав:Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами . ПлАчу
)))) Сектанты - многоходовочники проснулись ? Один клоун, местный, который обещал 60К к лету, "кто не купит зимой ПА17 , летом содхнет от зависти" уже зашкваримлся , и вы теперь туда же. Ну жгите , будет коллекция клоунов.
Вау ! Мсье любитель перехода на личности и оскорблений ? Не боишься, что карма завянет, герой невидимого фронта ? Покажешь, где я кого-то к чему-то призывал в этой ветке или давал прогноз "па 60К"? Или так, на базаре, абы вякнуть? Мы здесь обмениваемся мнениями, а не обсуждаем страхи пубертатного периода биткоинофобов. Если есть аргументы и цифры - велкам. Если нету - в игнор.
Surfer А вы не в рядах, если верите что Путин выбрал Трампа? Хотя походу сейчас модно скрываться за маской клоуна. Как бы там ни было , все ждут очередного пампа, и многие говорят что он уже начался, что думаем, очередной загон или как? видел две стенки к верху( хотя не особо внушительных,возможно исчерпались средства) , без слета вниз(неудавшийся прямоугольник или кто-то вложился) или это перепрыгнувшие майнеры с ферм на крипту, не особо верится что ютюб полон балоболов, да и выходящие асики дышут в спину.