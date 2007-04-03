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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1269127012711272

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:49

airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/
aquweduk
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:11

  aquweduk написав:airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/

Если на круизном лайнерах есть казино, то там тоже есть фишки, которые за пределами судна ценности не имеют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:42

  aquweduk написав:airmax78
Первую Цитадель уже строят
https://mycrypter.com/v-2022-godu-poyav ... ovalyutoy/


Возможно когда то за подобными плавучими поселениями будет будущее, но пока девиз «Освободить людей от политиков» путем подобных платформ выглядит как "освободить богатеньких буратин от лишних денег", при этом занять "место политиков" владельцами платформ. И там конечно местная локальная криптовалюта - "самое" нужное , чтобы на доп комиссиях конвертаций в доставлять фиатные товары с большой земли, без которых обойтись будет очень непросто.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:25

  airmax78 написав:Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?

який переїзд, я ще не назбирав 0,03 BTC чи скільки там мінімум-міноре?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?


по плану мы должны сейчас быть где то между 10К и 100К

Каждый год стоимость биткоина увеличивалась в среднем в десять раз. С 0,1 доллара в 2010-м до 1 доллара в 2011-м, до 10 долларов в 2012-м, до 100 долларов в 2013-м. Потом темп замедлился и стоимость стала увеличиваться вдесятеро каждые два года: до 1000 долларов в 2015-м, до 10 000 долларов в 2017-м, 100 000 долларов в 2019-м и 1 000 000 долларов в 2021-м. С этого момента стало бессмысленно выражать стоимость биткоина в долларах, потому что долларами больше не пользовались, а центробанки перестали печатать деньги. Сегодня богатство существует в двух основных формах: земля и криптовалюта.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:57

  Surfer написав:по плану мы должны сейчас быть где то между 10К и 100К


Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами :mrgreen: .
ПлАчу :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами .
ПлАчу


)))) Сектанты - многоходовочники проснулись ? Один клоун, местный, который обещал 60К к лету, "кто не купит зимой ПА17 , летом содхнет от зависти" уже зашкваримлся , и вы теперь туда же. Ну жгите , будет коллекция клоунов. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В подтверждение того о чем я давно говорил :

США обнаружили скупку биткоина российской разведкой

(Блумберг) -- Многие годы поклонники биткоина пытались изменить мнение о том, что цифровая валюта используется только для преступной деятельности. Новая информация о вмешательстве России в выборы в США этому не способствует.

Биткоин предпочитали российские разведчики, которых США обвинили в пятницу в хакерских взломах, имеющих отношение к президентской кампании 2016 года. Согласно обвинительному заключению, участники преступного сговора в основном использовали виртуальные монеты при покупке серверов, регистрации доменов и других платежах, связанных со взломам данных. Многие из этих транзакций проводили американские компании.
Чтобы упростить покупку инфраструктуры для хакерской деятельности, в том числе для взлома компьютеров американских лиц и организаций, участвовавших в президентских выборах 2016 года в США, и публикации украденных документов, они отмыли эквивалент более $95 000 за счет анонимности криптовалют, включая биткоин, говорится в обвинительном заключении.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 сотрудникам Главного разведывательного управления. Они обвиняются в хищении имен пользователей и паролей добровольцев, участвовавших в кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон, включая главу избирательного штаба Джона Подесту. Они также взломали компьютерные сети Национального комитета и Комитета по выборам в Конгресс Демократической партии в рамках операции, начавшейся примерно в марте 2016 года, говорится в документе.
"Использование биткоина позволило участникам сговора избегать прямых отношений с традиционными финансовыми институтами, а также более пристального изучения их личностей и источников средств", - заявили США.
Сокращенный перевод статьи:Bitcoin Was Russian Hackers’ Currency of Choice, U.S. Says
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:51

  Surfer написав:
  artist_007 написав:Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами .
ПлАчу


)))) Сектанты - многоходовочники проснулись ? Один клоун, местный, который обещал 60К к лету, "кто не купит зимой ПА17 , летом содхнет от зависти" уже зашкваримлся , и вы теперь туда же. Ну жгите , будет коллекция клоунов.


Вау :shock: !
Мсье любитель перехода на личности и оскорблений :twisted: ?
Не боишься, что карма завянет, герой невидимого фронта :mrgreen: ?
Покажешь, где я кого-то к чему-то призывал в этой ветке или давал прогноз "па 60К"?
Или так, на базаре, абы вякнуть?
Мы здесь обмениваемся мнениями, а не обсуждаем страхи пубертатного периода биткоинофобов.
Если есть аргументы и цифры - велкам.
Если нету - в игнор.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 14:56

Surfer А вы не в рядах, если верите что Путин выбрал Трампа? Хотя походу сейчас модно скрываться за маской клоуна. Как бы там ни было , все ждут очередного пампа, и многие говорят что он уже начался, что думаем, очередной загон или как? видел две стенки к верху( хотя не особо внушительных,возможно исчерпались средства) , без слета вниз(неудавшийся прямоугольник или кто-то вложился) или это перепрыгнувшие майнеры с ферм на крипту, не особо верится что ютюб полон балоболов, да и выходящие асики дышут в спину.
vovodabravis
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