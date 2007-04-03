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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1270127112721273

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:52

  artist_007 написав:
  Surfer написав:
  artist_007 написав:Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами .
ПлАчу


)))) Сектанты - многоходовочники проснулись ? Один клоун, местный, который обещал 60К к лету, "кто не купит зимой ПА17 , летом содхнет от зависти" уже зашкваримлся , и вы теперь туда же. Ну жгите , будет коллекция клоунов.


Вау :shock: !
Мсье любитель перехода на личности и оскорблений :twisted: ?
Не боишься, что карма завянет, герой невидимого фронта :mrgreen: ?
Покажешь, где я кого-то к чему-то призывал в этой ветке или давал прогноз "па 60К"?
Или так, на базаре, абы вякнуть?
Мы здесь обмениваемся мнениями, а не обсуждаем страхи пубертатного периода биткоинофобов.
Если есть аргументы и цифры - велкам.
Если нету - в игнор.


Товарищ "вякающий" здесь вы - вас видимо карма ужа затянула , и переходите на лоичности именно вы. Да и с критическим мышлением явно проблеммы - все как у прыщеватых малолеток - адвентистов "цифрового золота" - с признаками явной паранои - все воспринимать на свой счет. Лечиться вам нужно , батенька.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:12

  vovodabravis написав:Surfer А вы не в рядах, если верите что Путин выбрал Трампа?


Еще один с проблеммным критическим мышлением. Я не говорил в данном случае что Путин выбрад Трампа. Об этом как раз все больше говорят в самой Америке. Я говорил о совсем других вещах, без относительно к выборам вообще. Но ваш "аналитический" "крипто-ум" делает совершенно неверные выводы. И опять со странными "умозаключениями", "случайно" очередной адвентист туземуна. Хотя здесь уже впору отметать "совпадения".

Как бы там ни было , все ждут очередного пампа, и многие говорят что он уже начался, что думаем, очередной загон или как? видел две стенки к верху( хотя не особо внушительных,возможно исчерпались средства) , без слета вниз(неудавшийся прямоугольник или кто-то вложился) или это перепрыгнувшие майнеры с ферм на крипту, не особо верится что ютюб полон балоболов, да и выходящие асики дышут в спину.


Я всего навсего привел цитату из "пророчества", в ответ на запрос airmax78 именно по этому поводу :

airmax78 писал(а):
Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?


Только факты - ничего больше, что мягко говоря значит, конкретный "пролет" мимо "пророчества". И тут у зомби-туземунеров видители забомбило. Небось инвестиции в "криптозолото" у зомби верующих в "ютуб" и сакральные "пророчества", остались где то на 17К :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Походу тут целая цирковая труппа набирается.
Surfer
 
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