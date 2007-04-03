artist_007 написав:Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами . ПлАчу
)))) Сектанты - многоходовочники проснулись ? Один клоун, местный, который обещал 60К к лету, "кто не купит зимой ПА17 , летом содхнет от зависти" уже зашкваримлся , и вы теперь туда же. Ну жгите , будет коллекция клоунов.
Вау ! Мсье любитель перехода на личности и оскорблений ? Не боишься, что карма завянет, герой невидимого фронта ? Покажешь, где я кого-то к чему-то призывал в этой ветке или давал прогноз "па 60К"? Или так, на базаре, абы вякнуть? Мы здесь обмениваемся мнениями, а не обсуждаем страхи пубертатного периода биткоинофобов. Если есть аргументы и цифры - велкам. Если нету - в игнор.
Товарищ "вякающий" здесь вы - вас видимо карма ужа затянула , и переходите на лоичности именно вы. Да и с критическим мышлением явно проблеммы - все как у прыщеватых малолеток - адвентистов "цифрового золота" - с признаками явной паранои - все воспринимать на свой счет. Лечиться вам нужно , батенька.
vovodabravis написав:Surfer А вы не в рядах, если верите что Путин выбрал Трампа?
Еще один с проблеммным критическим мышлением. Я не говорил в данном случае что Путин выбрад Трампа. Об этом как раз все больше говорят в самой Америке. Я говорил о совсем других вещах, без относительно к выборам вообще. Но ваш "аналитический" "крипто-ум" делает совершенно неверные выводы. И опять со странными "умозаключениями", "случайно" очередной адвентист туземуна. Хотя здесь уже впору отметать "совпадения".
Как бы там ни было , все ждут очередного пампа, и многие говорят что он уже начался, что думаем, очередной загон или как? видел две стенки к верху( хотя не особо внушительных,возможно исчерпались средства) , без слета вниз(неудавшийся прямоугольник или кто-то вложился) или это перепрыгнувшие майнеры с ферм на крипту, не особо верится что ютюб полон балоболов, да и выходящие асики дышут в спину.
Я всего навсего привел цитату из "пророчества", в ответ на запрос airmax78 именно по этому поводу :
airmax78 писал(а): Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?
Только факты - ничего больше, что мягко говоря значит, конкретный "пролет" мимо "пророчества". И тут у зомби-туземунеров видители забомбило. Небось инвестиции в "криптозолото" у зомби верующих в "ютуб" и сакральные "пророчества", остались где то на 17К Походу тут целая цирковая труппа набирается.