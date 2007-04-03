Додано: Вів 17 лип, 2018 20:12

vovodabravis написав: Surfer А вы не в рядах, если верите что Путин выбрал Трампа? А вы не в рядах, если верите что Путин выбрал Трампа?

Как бы там ни было , все ждут очередного пампа, и многие говорят что он уже начался, что думаем, очередной загон или как? видел две стенки к верху( хотя не особо внушительных,возможно исчерпались средства) , без слета вниз(неудавшийся прямоугольник или кто-то вложился) или это перепрыгнувшие майнеры с ферм на крипту, не особо верится что ютюб полон балоболов, да и выходящие асики дышут в спину.

airmax78 писал(а):

Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?



Еще один с проблеммным критическим мышлением. Я не говорил в данном случае что Путин выбрад Трампа. Об этом как раз все больше говорят в самой Америке. Я говорил о совсем других вещах, без относительно к выборам вообще. Но ваш "аналитический" "крипто-ум" делает совершенно неверные выводы. И опять со странными "умозаключениями", "случайно" очередной адвентист туземуна. Хотя здесь уже впору отметать "совпадения".Я всего навсего привел цитату из "пророчества", в ответ на запрос airmax78 именно по этому поводу :Только факты - ничего больше, что мягко говоря значит, конкретный "пролет" мимо "пророчества". И тут у зомби-туземунеров видители забомбило. Небось инвестиции в "криптозолото" у зомби верующих в "ютуб" и сакральные "пророчества", остались где то на 17КПоходу тут целая цирковая труппа набирается.