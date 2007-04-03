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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1270127112721273

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:52

  artist_007 написав:
  Surfer написав:
  artist_007 написав:Ну конечно, все зависимости должны быть строго линейны и без промежуточных значений между целевыми зонами .
ПлАчу


)))) Сектанты - многоходовочники проснулись ? Один клоун, местный, который обещал 60К к лету, "кто не купит зимой ПА17 , летом содхнет от зависти" уже зашкваримлся , и вы теперь туда же. Ну жгите , будет коллекция клоунов.


Вау :shock: !
Мсье любитель перехода на личности и оскорблений :twisted: ?
Не боишься, что карма завянет, герой невидимого фронта :mrgreen: ?
Покажешь, где я кого-то к чему-то призывал в этой ветке или давал прогноз "па 60К"?
Или так, на базаре, абы вякнуть?
Мы здесь обмениваемся мнениями, а не обсуждаем страхи пубертатного периода биткоинофобов.
Если есть аргументы и цифры - велкам.
Если нету - в игнор.


Товарищ "вякающий" здесь вы - вас видимо карма ужа затянула , и переходите на лоичности именно вы. Да и с критическим мышлением явно проблеммы - все как у прыщеватых малолеток - адвентистов "цифрового золота" - с признаками явной паранои - все воспринимать на свой счет. Лечиться вам нужно , батенька.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:12

  vovodabravis написав:Surfer А вы не в рядах, если верите что Путин выбрал Трампа?


Еще один с проблеммным критическим мышлением. Я не говорил в данном случае что Путин выбрад Трампа. Об этом как раз все больше говорят в самой Америке. Я говорил о совсем других вещах, без относительно к выборам вообще. Но ваш "аналитический" "крипто-ум" делает совершенно неверные выводы. И опять со странными "умозаключениями", "случайно" очередной адвентист туземуна. Хотя здесь уже впору отметать "совпадения".

Как бы там ни было , все ждут очередного пампа, и многие говорят что он уже начался, что думаем, очередной загон или как? видел две стенки к верху( хотя не особо внушительных,возможно исчерпались средства) , без слета вниз(неудавшийся прямоугольник или кто-то вложился) или это перепрыгнувшие майнеры с ферм на крипту, не особо верится что ютюб полон балоболов, да и выходящие асики дышут в спину.


Я всего навсего привел цитату из "пророчества", в ответ на запрос airmax78 именно по этому поводу :

airmax78 писал(а):
Комрады, а напомните мне плз, что там с этим парнем из будущего? Когда он обещал курс 100К и массовый переезд криптомиллионеров в Цитадели?


Только факты - ничего больше, что мягко говоря значит, конкретный "пролет" мимо "пророчества". И тут у зомби-туземунеров видители забомбило. Небось инвестиции в "криптозолото" у зомби верующих в "ютуб" и сакральные "пророчества", остались где то на 17К :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Походу тут целая цирковая труппа набирается.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:34

  Surfer написав:Товарищ "вякающий" здесь вы - вас видимо карма ужа затянула , и переходите на лоичности именно вы.

:mrgreen:
Ну да, ну да :mrgreen:
Есть такая штука в психологии - "отрицание очевидного".
Советую погуглить, хотя бы на горшке, перед отходом ко сну.
Возможно, поможет.
Хотя, не уверен.

  Surfer написав: Да и с критическим мышлением явно проблеммы - все как у прыщеватых малолеток - адвентистов "цифрового золота" - с признаками явной паранои - все воспринимать на свой счет. Лечиться вам нужно , батенька.

Ага.Уже бегу.
"Я на личности не переходил, это все вы"
"Вывсеврети", "это не я","про клоунов-это было не про вас, это было абстрактно"
О, я одного уже такого знаю.
Не вы :mrgreen: ?


Всё, в игнор.
На добраніч 8)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:48

"Оцените красоту игры" (С)
Как красиво вынесли шортистов, аж дух свело.
Даже перепрыгнули 7200.
Если закрепимся выше 7200, то есть вероятность расти вплоть до 10 августа.
Правда, несильно.Зависит от того, будут ли объемы на покупку.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:58

  artist_007 написав:"Оцените красоту игры" (С)
Как красиво вынесли шортистов, аж дух свело.
Даже перепрыгнули 7200.
Если закрепимся выше 7200, то есть вероятность расти вплоть до 10 августа.
Правда, несильно.Зависит от того, будут ли объемы на покупку.


Прасцице, а шо там 10-го августа намечается?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:00

Surfer прочитав это- Новая информация о вмешательстве России в выборы в США этому не способствует. и далее по тексту, сделал вывод ,как вы говорите не правильный, ну что ж ,к сожалению я вас не понял ,но дальше ваш комент совсем потерял связывающие звено, при чем памп к какому-то человеку,если хотите что-то доказать , то придется поподробней, я весь внимание.
и кстати в Америке вообще не вспоминают за росию , глупо так думать,ни разу не видел рвения Трампа приехать к Путину, ни американцев приехать в процветающую росию жить, кроме сигала прославившегося в таиланде и добывшего репутацию ярого педофила, он будет лучшим другом путина.
Востаннє редагувалось vovodabravis в Вів 17 лип, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:07

  Vitaka написав:
  artist_007 написав:"Оцените красоту игры" (С)
Как красиво вынесли шортистов, аж дух свело.
Даже перепрыгнули 7200.
Если закрепимся выше 7200, то есть вероятность расти вплоть до 10 августа.
Правда, несильно.Зависит от того, будут ли объемы на покупку.


Прасцице, а шо там 10-го августа намечается?


Странно, Вы вроде принимаете участие в дискуссии по биткоин, я здесь уже давал в теме ссылку на ближайшие события по битку.
https://mycrypter.com/10-avgusta-vtor-sudbonosnyy-vyneset-resheny/
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:17

artist_007 такая статейка, Стругацкие лучше писали.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:19

  vovodabravis написав:artist_007 такая статейка, Стругацкие лучше писали.

А Вы отсеивайте бесполезное и улавливайте главное ;).
И будет всем счастие :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:24

artist_007 да конечно, спасибо за совет, мир крипты нас всех научил читать между строк, но согласитесь статейка вызывает улыбку)))
vovodabravis
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