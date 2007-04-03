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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1270127112721273

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:00

Surfer прочитав это- Новая информация о вмешательстве России в выборы в США этому не способствует. и далее по тексту, сделал вывод ,как вы говорите не правильный, ну что ж ,к сожалению я вас не понял ,но дальше ваш комент совсем потерял связывающие звено, при чем памп к какому-то человеку,если хотите что-то доказать , то придется поподробней, я весь внимание.
и кстати в Америке вообще не вспоминают за росию , глупо так думать,ни разу не видел рвения Трампа приехать к Путину, ни американцев приехать в процветающую росию жить, кроме сигала прославившегося в таиланде и добывшего репутацию ярого педофила, он будет лучшим другом путина.
Востаннє редагувалось vovodabravis в Вів 17 лип, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:07

  Vitaka написав:
  artist_007 написав:"Оцените красоту игры" (С)
Как красиво вынесли шортистов, аж дух свело.
Даже перепрыгнули 7200.
Если закрепимся выше 7200, то есть вероятность расти вплоть до 10 августа.
Правда, несильно.Зависит от того, будут ли объемы на покупку.


Прасцице, а шо там 10-го августа намечается?


Странно, Вы вроде принимаете участие в дискуссии по биткоин, я здесь уже давал в теме ссылку на ближайшие события по битку.
https://mycrypter.com/10-avgusta-vtor-sudbonosnyy-vyneset-resheny/
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:17

artist_007 такая статейка, Стругацкие лучше писали.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:19

  vovodabravis написав:artist_007 такая статейка, Стругацкие лучше писали.

А Вы отсеивайте бесполезное и улавливайте главное ;).
И будет всем счастие :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:24

artist_007 да конечно, спасибо за совет, мир крипты нас всех научил читать между строк, но согласитесь статейка вызывает улыбку)))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, новость про 10 августа вроде хорошая ) При положительном решении можно ждать взлёт? Или присядет для удобной закупки бальших инвесторов? ;)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 08:11

  artist_007 написав:"Оцените красоту игры" (С)
Как красиво вынесли шортистов, аж дух свело.
Даже перепрыгнули 7200.
Если закрепимся выше 7200, то есть вероятность расти вплоть до 10 августа.
Правда, несильно.Зависит от того, будут ли объемы на покупку.

винесли всіх євродолар шортистів, аж дух звело...
правда не сильно....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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