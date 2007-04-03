Surfer прочитав это- Новая информация о вмешательстве России в выборы в США этому не способствует. и далее по тексту, сделал вывод ,как вы говорите не правильный, ну что ж ,к сожалению я вас не понял ,но дальше ваш комент совсем потерял связывающие звено, при чем памп к какому-то человеку,если хотите что-то доказать , то придется поподробней, я весь внимание. и кстати в Америке вообще не вспоминают за росию , глупо так думать,ни разу не видел рвения Трампа приехать к Путину, ни американцев приехать в процветающую росию жить, кроме сигала прославившегося в таиланде и добывшего репутацию ярого педофила, он будет лучшим другом путина.
Востаннє редагувалось vovodabravis в Вів 17 лип, 2018 21:14, всього редагувалось 1 раз.
artist_007 написав:"Оцените красоту игры" (С) Как красиво вынесли шортистов, аж дух свело. Даже перепрыгнули 7200. Если закрепимся выше 7200, то есть вероятность расти вплоть до 10 августа. Правда, несильно.Зависит от того, будут ли объемы на покупку.
artist_007 написав:"Оцените красоту игры" (С) Как красиво вынесли шортистов, аж дух свело. Даже перепрыгнули 7200. Если закрепимся выше 7200, то есть вероятность расти вплоть до 10 августа. Правда, несильно.Зависит от того, будут ли объемы на покупку.
винесли всіх євродолар шортистів, аж дух звело... правда не сильно....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.