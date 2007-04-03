Додано: Сер 18 лип, 2018 13:35

Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.