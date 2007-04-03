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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:42
phantom_systems написав: airmax78 написав: spitfirekdv написав:
Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?
Наберитесь терпения. Скоро.
Что-то это "скоро" заставляет себя долго ждать...
В 2014 году тоже не сразу упало, там летом даже какой то рост был, тут то же самое.
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