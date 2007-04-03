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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:42
phantom_systems написав: airmax78 написав: spitfirekdv написав:
Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?
Наберитесь терпения. Скоро.
Что-то это "скоро" заставляет себя долго ждать...
В 2014 году тоже не сразу упало, там летом даже какой то рост был, тут то же самое.
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Zebra
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:29
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:45
сливать купленое вчера в обед ? или будет 8? мозг говорит- не наглей, а другая часть тела жаждет приключений, хотя по логике только сутки прошли.
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vovodabravis
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:54
vovodabravis написав:
сливать купленое вчера в обед ? или будет 8? мозг говорит- не наглей, а другая часть тела жаждет приключений, хотя по логике только сутки прошли.
В чем проблема слить половину?
Я купленное по 5700-5800 сливал частями до 6500 и не жалею. Жалеть на рынке - это эмоции. А эмоции приведут к нерасчетливому входу в позицию. Если вырастет до 8000 - начну понемногу шортить.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 19:59
Zebra да ,мне у вас еще учится и учится,как все просто,спасибо
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vovodabravis
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