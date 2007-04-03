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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:42

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:
  spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро.

Что-то это "скоро" заставляет себя долго ждать...

В 2014 году тоже не сразу упало, там летом даже какой то рост был, тут то же самое.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:29

Зебра, прав..
https://forklog.com/na-bitmex-za-20-min ... a-180-mln/

Бреют, не стесняясь...
GADFLY
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

сливать купленое вчера в обед ? или будет 8? мозг говорит- не наглей, а другая часть тела жаждет приключений, хотя по логике только сутки прошли.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:54

  vovodabravis написав:сливать купленое вчера в обед ? или будет 8? мозг говорит- не наглей, а другая часть тела жаждет приключений, хотя по логике только сутки прошли.

В чем проблема слить половину?
Я купленное по 5700-5800 сливал частями до 6500 и не жалею. Жалеть на рынке - это эмоции. А эмоции приведут к нерасчетливому входу в позицию. Если вырастет до 8000 - начну понемногу шортить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:59

Zebra да ,мне у вас еще учится и учится,как все просто,спасибо
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:11

  airmax78 написав:
  spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:23

Искатель не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков, а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса
vovodabravis
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