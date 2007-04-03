В 2014 году тоже не сразу упало, там летом даже какой то рост был, тут то же самое.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лип, 2018 17:42
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:29
Зебра, прав..
Бреют, не стесняясь...
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
сливать купленое вчера в обед ? или будет 8? мозг говорит- не наглей, а другая часть тела жаждет приключений, хотя по логике только сутки прошли.
Додано: Сер 18 лип, 2018 19:54
В чем проблема слить половину?
Я купленное по 5700-5800 сливал частями до 6500 и не жалею. Жалеть на рынке - это эмоции. А эмоции приведут к нерасчетливому входу в позицию. Если вырастет до 8000 - начну понемногу шортить.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:11
Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:23
Искатель не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков, а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:57
Я вообще против любых мантр: меня одинаково раздражает и "завтра биток будет 20к", и "завтра все превратится в пыль".
Я создавал эту ветку для того, чтобы обмениваться полезной информацией. А затем пришло несколько п... болов типа airmax78 и превратили ее в черти что.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:23
биток вверх, альти вниз
як вам?
це кукл переливае з пустого в порожне?
чи що??
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:26
кста, щоб знову не пролетiти на 'сходах', поперекижався з ETH XRP, трохи пiдефiрив.
Чи э в цьому смисл?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
|