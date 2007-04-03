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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:25

  Искатель написав:
  airmax78 написав:
  spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.

Аплодирую стоя 8) !
Редко тут адекватный люд появляется, в основном биткоинофобы.
Испытывают к крипте такую личную неприязнь, что даже кушать не могут :mrgreen:
И за эту точку зрения готовы смешать с ... навозом.
Причем особо не утруждая себя аргументами и пояснениями.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:50

  Искатель написав:
  airmax78 написав:
  spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.

На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна.
Zebra
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