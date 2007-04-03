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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:25
Искатель написав: airmax78 написав: spitfirekdv написав:
Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?
Наберитесь терпения. Скоро.
Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.
Аплодирую стоя
!
Редко тут адекватный люд появляется, в основном биткоинофобы.
Испытывают к крипте такую личную неприязнь, что даже кушать не могут
И за эту точку зрения готовы смешать с ... навозом.
Причем особо не утруждая себя аргументами и пояснениями.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:50
Искатель написав: airmax78 написав: spitfirekdv написав:
Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?
Наберитесь терпения. Скоро.
Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.
На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна.
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