Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:13

vovodabravis написав: Искатель не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков

vovodabravis написав: а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса

Спасайся, кто можетНестриженные хомяки - это и есть НАВЯЗАННАЯ Вашему сознанию догма Зебр и Аирмаксов, показывающая лично их отношение к частному случаю актива, коим является крипта, и к остальному социуму.Если завтра откроют ветку о каком-нибудь экзотическом активе, например, о жетонах с изображением мера Киева, выпущенных ограниченным тиражом и имеющих биржевую ценность, Вы как будете относиться к людям, которые будут заходить в ветку о данном активе? Как к хомякам или еще как-нибудь?Здесь половина (если не больше) того, что пишут про крипту - бред, основанный на страхах и забобонах, если хотите.Потому что крипта - это такой же актив, как и нефть,золото, платина, бриллианты, недвижимость.Не вижу ничего зазорного в том, чтобы люди вкладывались в биток, точно так же, как и в другие активы.Естественно, при этом отдавали себе отчет, что актив волатилен.Просто нужно помнить золотое правило - каждый уважающий себя инвестор должен соблюдать баланс между жадностью и риском потерять инвестицию.Выше риск - выше прибыль.Меньше риск - меньше прибыль.Чем более актив волатилен, тем более рисковая инвестиция в него.Это ведь так просто!Если у Вас есть депозит на 10куе, при этом Вы вложили по 1куе в недвижимость, нефть, бриллианты, акции Цукерберга, жетоны с изображением мера Киева, биток, золото и еще в какую-либо чушь, которую продают и покупают, вы кто - хомяк, или расчетливый инвестор, прикидывающий и осознающий стоимостные риски данных активов?А откуда возьмутся ветераны, если они относятся к крипте, как к фишкам казино?А новые боятся даже подумать о крипте, потому что их затаптывают в грязь местечковые гуру?Именно эта мысль все время здесь скользит.Раз фишки казино, то и нынешние "ветераны" на ветке - просто азартные игроки.А какой совет может Вам дать азартный игрок, подумайте?Любой инвестор и биржевой игрок принимает решение о движении своих активов по индикаторам, которые тот считает надежными и достоверными.И назначение этой ветки, как и любой другой ветки, посвященной произвольному активу, как раз обмениваться мнениями и индикаторами для актива, а не хаять или восхвалять сам актив, или спорить о его применяемости в народном хозяйстве.Все равно, рано или поздно, каждому жителю планеты Земля придется изучать риск менеджмент и его производные.Потому что количество "надежных" активов на Земле будет с каждым годом только сокращаться.Выживут и сохранят капиталы те, кто сможет одновременно обслуживать бОльшее количество активов.Остальных неизбежно будут стричь.Банки, биржи, государство, собственники бизнесов и прочая.И крипта -хорошая школа научиться работать с рисковыми активами.Естественно, для людей с айкью, позволяющим делать такие операции.И чем больше будет таких людей, тем больше будет "ветеранов", к мнению которых будет можно прислушиваться.ИМХО.Сорри за многабукав.