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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1272127312741275

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:25

  Искатель написав:
  airmax78 написав:
  spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.

Аплодирую стоя 8) !
Редко тут адекватный люд появляется, в основном биткоинофобы.
Испытывают к крипте такую личную неприязнь, что даже кушать не могут :mrgreen:
И за эту точку зрения готовы смешать с ... навозом.
Причем особо не утруждая себя аргументами и пояснениями.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:50

  Искатель написав:
  airmax78 написав:
  spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.

На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:13

  vovodabravis написав:Искатель не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков

Спасайся, кто может :mrgreen: !
Нестриженные хомяки - это и есть НАВЯЗАННАЯ Вашему сознанию догма Зебр и Аирмаксов, показывающая лично их отношение к частному случаю актива, коим является крипта, и к остальному социуму.
Если завтра откроют ветку о каком-нибудь экзотическом активе, например, о жетонах с изображением мера Киева :mrgreen: , выпущенных ограниченным тиражом и имеющих биржевую ценность, Вы как будете относиться к людям, которые будут заходить в ветку о данном активе? Как к хомякам или еще как-нибудь?
Здесь половина (если не больше) того, что пишут про крипту - бред, основанный на страхах и забобонах, если хотите.
Потому что крипта - это такой же актив, как и нефть,золото, платина, бриллианты, недвижимость.Не вижу ничего зазорного в том, чтобы люди вкладывались в биток, точно так же, как и в другие активы.Естественно, при этом отдавали себе отчет, что актив волатилен.
Просто нужно помнить золотое правило - каждый уважающий себя инвестор должен соблюдать баланс между жадностью и риском потерять инвестицию.
Выше риск - выше прибыль.
Меньше риск - меньше прибыль.
Чем более актив волатилен, тем более рисковая инвестиция в него.
Это ведь так просто!
Если у Вас есть депозит на 10куе, при этом Вы вложили по 1куе в недвижимость, нефть, бриллианты, акции Цукерберга, жетоны с изображением мера Киева, биток, золото и еще в какую-либо чушь, которую продают и покупают, вы кто - хомяк, или расчетливый инвестор, прикидывающий и осознающий стоимостные риски данных активов?

  vovodabravis написав: а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса


А откуда возьмутся ветераны, если они относятся к крипте, как к фишкам казино?
А новые боятся даже подумать о крипте, потому что их затаптывают в грязь местечковые гуру?
Именно эта мысль все время здесь скользит.
Раз фишки казино, то и нынешние "ветераны" на ветке - просто азартные игроки.
А какой совет может Вам дать азартный игрок, подумайте?
Любой инвестор и биржевой игрок принимает решение о движении своих активов по индикаторам, которые тот считает надежными и достоверными.
И назначение этой ветки, как и любой другой ветки, посвященной произвольному активу, как раз обмениваться мнениями и индикаторами для актива, а не хаять или восхвалять сам актив, или спорить о его применяемости в народном хозяйстве.
Все равно, рано или поздно, каждому жителю планеты Земля придется изучать риск менеджмент и его производные.
Потому что количество "надежных" активов на Земле будет с каждым годом только сокращаться.
Выживут и сохранят капиталы те, кто сможет одновременно обслуживать бОльшее количество активов.Остальных неизбежно будут стричь.
Банки, биржи, государство, собственники бизнесов и прочая.
И крипта -хорошая школа научиться работать с рисковыми активами.
Естественно, для людей с айкью, позволяющим делать такие операции.
И чем больше будет таких людей, тем больше будет "ветеранов", к мнению которых будет можно прислушиваться.
ИМХО.
Сорри за многабукав.
Востаннє редагувалось artist_007 в П'ят 20 лип, 2018 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:31

  Zebra написав:На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна.

Точно так же, как и реальна вероятность получить цену и в 8к, и 11к, и 13к., и 19999
Правда ведь ;) ? Отличается только процентом вероятности наступления такого события.
Ведь аргумент о том, что "хомяк пострижен и ему нужно поднакопить средств до следующей стрижки" весьма сомнителен.
Потому что чем выше взбирается актив, тем больше появляется желающих на нем проехаться (ну, при соответствующих стимулирующих факторах) - закон человеческой жадности.
Вы ведь утверждаете, что психология толпы всегда одинакова ;).

-Женщина, а какова вероятность за углом встретить динозавра?
-50 на 50.
- :shock: ???
- Или встречу, или не встречу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:03

  Искатель написав:
  airmax78 написав:
  spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:16

  airmax78 написав:
  Искатель написав:Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.


А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018.
Идет?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:23

  Искатель написав:
  airmax78 написав:
  Искатель написав:Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?
Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.


А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018.
Идет?

Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.
Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:34

  airmax78 написав:Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.
Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.

Я не злюсь. Я не люблю, когда по 100 раз повторяют одно и то же.
Мне, как трейдеру, этих колебаний достаточно. Я не ходлер, если что. Я и на падении зарабатываю так же, как и на росте. Не верите, что так можно? Спросите у Зебры :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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