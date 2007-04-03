spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?
Наберитесь терпения. Скоро.
Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет? Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.
Аплодирую стоя ! Редко тут адекватный люд появляется, в основном биткоинофобы. Испытывают к крипте такую личную неприязнь, что даже кушать не могут И за эту точку зрения готовы смешать с ... навозом. Причем особо не утруждая себя аргументами и пояснениями.
spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?
Наберитесь терпения. Скоро.
Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет? Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.
На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна.
vovodabravis написав:Искатель не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков
Спасайся, кто может ! Нестриженные хомяки - это и есть НАВЯЗАННАЯ Вашему сознанию догма Зебр и Аирмаксов, показывающая лично их отношение к частному случаю актива, коим является крипта, и к остальному социуму. Если завтра откроют ветку о каком-нибудь экзотическом активе, например, о жетонах с изображением мера Киева , выпущенных ограниченным тиражом и имеющих биржевую ценность, Вы как будете относиться к людям, которые будут заходить в ветку о данном активе? Как к хомякам или еще как-нибудь? Здесь половина (если не больше) того, что пишут про крипту - бред, основанный на страхах и забобонах, если хотите. Потому что крипта - это такой же актив, как и нефть,золото, платина, бриллианты, недвижимость.Не вижу ничего зазорного в том, чтобы люди вкладывались в биток, точно так же, как и в другие активы.Естественно, при этом отдавали себе отчет, что актив волатилен. Просто нужно помнить золотое правило - каждый уважающий себя инвестор должен соблюдать баланс между жадностью и риском потерять инвестицию. Выше риск - выше прибыль. Меньше риск - меньше прибыль. Чем более актив волатилен, тем более рисковая инвестиция в него. Это ведь так просто! Если у Вас есть депозит на 10куе, при этом Вы вложили по 1куе в недвижимость, нефть, бриллианты, акции Цукерберга, жетоны с изображением мера Киева, биток, золото и еще в какую-либо чушь, которую продают и покупают, вы кто - хомяк, или расчетливый инвестор, прикидывающий и осознающий стоимостные риски данных активов?
vovodabravis написав: а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса
А откуда возьмутся ветераны, если они относятся к крипте, как к фишкам казино? А новые боятся даже подумать о крипте, потому что их затаптывают в грязь местечковые гуру? Именно эта мысль все время здесь скользит. Раз фишки казино, то и нынешние "ветераны" на ветке - просто азартные игроки. А какой совет может Вам дать азартный игрок, подумайте? Любой инвестор и биржевой игрок принимает решение о движении своих активов по индикаторам, которые тот считает надежными и достоверными. И назначение этой ветки, как и любой другой ветки, посвященной произвольному активу, как раз обмениваться мнениями и индикаторами для актива, а не хаять или восхвалять сам актив, или спорить о его применяемости в народном хозяйстве. Все равно, рано или поздно, каждому жителю планеты Земля придется изучать риск менеджмент и его производные. Потому что количество "надежных" активов на Земле будет с каждым годом только сокращаться. Выживут и сохранят капиталы те, кто сможет одновременно обслуживать бОльшее количество активов.Остальных неизбежно будут стричь. Банки, биржи, государство, собственники бизнесов и прочая. И крипта -хорошая школа научиться работать с рисковыми активами. Естественно, для людей с айкью, позволяющим делать такие операции. И чем больше будет таких людей, тем больше будет "ветеранов", к мнению которых будет можно прислушиваться. ИМХО. Сорри за многабукав.
Востаннє редагувалось artist_007 в П'ят 20 лип, 2018 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна.
Точно так же, как и реальна вероятность получить цену и в 8к, и 11к, и 13к., и 19999 Правда ведь ? Отличается только процентом вероятности наступления такого события. Ведь аргумент о том, что "хомяк пострижен и ему нужно поднакопить средств до следующей стрижки" весьма сомнителен. Потому что чем выше взбирается актив, тем больше появляется желающих на нем проехаться (ну, при соответствующих стимулирующих факторах) - закон человеческой жадности. Вы ведь утверждаете, что психология толпы всегда одинакова .
-Женщина, а какова вероятность за углом встретить динозавра? -50 на 50. - ??? - Или встречу, или не встречу
spitfirekdv написав:Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?
Наберитесь терпения. Скоро.
Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет? Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.
Искатель написав:Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет? Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.
А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018. Идет?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет? Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...
А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.
А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018. Идет?
Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь. Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.
airmax78 написав:Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь. Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.
Я не злюсь. Я не люблю, когда по 100 раз повторяют одно и то же. Мне, как трейдеру, этих колебаний достаточно. Я не ходлер, если что. Я и на падении зарабатываю так же, как и на росте. Не верите, что так можно? Спросите у Зебры
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
airmax78 написав:Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма?
Недостаточный.А почему Вы видите только одну сторону медали? А то, что с цены в 0,003 USD за 1000 битков в 2009 биток шагнул в 20к USD за один биток в 2017г - это не в счет? Да и хомяки не знали, что любой актив не может бесконечно расти или просто оставаться стабильным продолжительное время? А какой стабильный актив в мире Вы знаете? Золото? Серебро? Недвижимость? В разное время на рынках этих активов точно так же надувались пузыри, и точно так же лопались, оставляя за бортом "миллионы доверчивых хомяков". Не вижу причин злорадствовать по поводу крипты -пузыри были, есть и будут, и будут сдуваться по любым активам, но это не повод хаять какой-то актив глобально. В какой-то определенных промежуток времени - возможно. Но твердить, что крипта - г@вно, потому что с 20к биток упал до 5 - бред, ИМХО. Дальше: есть ли статистические сведения о "миллионах доверчивых хомяков", о которых хВы говорите? Вы лично видели статистику хотя бы...ну, скажем, по 100 хомякам, которым "обнулило сбережения"?Не говоря уже об убытке.Или так, разговор поддержать? А сколько хомяков усреднились? Сколько вышло с прибылью? Сколько ходлит? Не знаете? Так чего рассуждаете о том, чего не знаете?
airmax78 написав:Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь. Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.
А что должно происходить, пардон? Лотерея, раздача призов, награждение непричастных и наказание неугодных ? Пока актив движется вверх-вниз -поле для деятельности для тех, кто с головой. Не умеете интерпретировать сигналы от индикаторов и зарабатывать на курсовых колебаниях? Боитесь работы с рисковыми активами? Так и скажите:"Я очкую, ничего в этом не смыслю, поэтому фу-фу-фу, г@вно и ацтой" Да, собственно, это мы и наблюдаем. И не надо про доверчивых хомяков, уже набило оскомину. В мире огромное количество людей инвестирует в бизнес, акции и различные активы, и точно так же прогорают. Те, кто не умеет рассчитывать свои риски и способности влиять на ситуацию со своими же инвестициями. Те, кто с головой, будут если не в плюсе, то однозначно не в минусе.
Искатель так вроде здесь многие трейдеры, почти все, разве что аирмакс78, кстати Аирмакс ,а вы пробовали себя в данном искусстве? Артист ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца? и самая главная новость на сегодня-
Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо
первоисточникhttps://minfin.com.ua/2018/07/20/34361907/, что же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив))) а не так далеко Япония как казалось ,правда? ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка