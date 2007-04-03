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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1273127412751276> Рівень відкупу Біткойну, $? Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148 1) $6250 і вище 23% 34 2) $6000-$6249 4% 6 3) $5900-$5999 1% 2 4) $5750-$5899 2% 3 5) $5500-$5749 4% 6 6) $5000-$5499 8% 12 7) $4500-$4999 6% 9 8 $3500-$4499 9% 13 9) $2500-$3499 6% 9 10) нижче $2500 36% 54 Всього голосів : 148 Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:25 Искатель написав: airmax78 написав: spitfirekdv написав: Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже? Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро. Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?

Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...



А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно. Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.

Аплодирую стоя !

Редко тут адекватный люд появляется, в основном биткоинофобы.

Испытывают к крипте такую личную неприязнь, что даже кушать не могут

И за эту точку зрения готовы смешать с ... навозом.

Причем особо не утруждая себя аргументами и пояснениями. Аплодирую стояРедко тут адекватный люд появляется, в основном биткоинофобы.Испытывают к крипте такую личную неприязнь, что даже кушать не могутИ за эту точку зрения готовы смешать с ... навозом.Причем особо не утруждая себя аргументами и пояснениями. artist_007 Повідомлень: 1004 З нами з: 02.01.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:50 Искатель написав: airmax78 написав: spitfirekdv написав: Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже? Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро. Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?

Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...



А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно. Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...А то приехал из отпуска, перечитываю ветку - и 20 страниц Максима с его мантрой "Крипта - говно"...Скучно.

На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна. На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна. Zebra

Повідомлень: 5974 З нами з: 21.09.12 Подякував: 409 раз. Подякували: 685 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:13 vovodabravis написав: Искатель не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков не в коем случае не иду к вам на конфронтацию ,но настолько вам станет легче, если здесь на каждой странице будут петь о крипте мантры? боюсь ,что без него так и будет. ведь если не будет сдерживающего фактора ,то вполне вероятно что сюда ринут толпы нестриженых хомяков

Спасайся, кто может !

Нестриженные хомяки - это и есть НАВЯЗАННАЯ Вашему сознанию догма Зебр и Аирмаксов, показывающая лично их отношение к частному случаю актива, коим является крипта, и к остальному социуму.

Если завтра откроют ветку о каком-нибудь экзотическом активе, например, о жетонах с изображением мера Киева , выпущенных ограниченным тиражом и имеющих биржевую ценность, Вы как будете относиться к людям, которые будут заходить в ветку о данном активе? Как к хомякам или еще как-нибудь?

Здесь половина (если не больше) того, что пишут про крипту - бред, основанный на страхах и забобонах, если хотите.

Потому что крипта - это такой же актив, как и нефть,золото, платина, бриллианты, недвижимость.Не вижу ничего зазорного в том, чтобы люди вкладывались в биток, точно так же, как и в другие активы.Естественно, при этом отдавали себе отчет, что актив волатилен.

Просто нужно помнить золотое правило - каждый уважающий себя инвестор должен соблюдать баланс между жадностью и риском потерять инвестицию.

Выше риск - выше прибыль.

Меньше риск - меньше прибыль.

Чем более актив волатилен, тем более рисковая инвестиция в него.

Это ведь так просто!

Если у Вас есть депозит на 10куе, при этом Вы вложили по 1куе в недвижимость, нефть, бриллианты, акции Цукерберга, жетоны с изображением мера Киева, биток, золото и еще в какую-либо чушь, которую продают и покупают, вы кто - хомяк, или расчетливый инвестор, прикидывающий и осознающий стоимостные риски данных активов?



vovodabravis написав: а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса а так бы хотелось здесь видеть уже довольно потрепанных,но уверенных в себе ветеранов ,коим ,поверьте, совсем все равно и даже "улыбает" читать труды аирмакса



А откуда возьмутся ветераны, если они относятся к крипте, как к фишкам казино?

А новые боятся даже подумать о крипте, потому что их затаптывают в грязь местечковые гуру?

Именно эта мысль все время здесь скользит.

Раз фишки казино, то и нынешние "ветераны" на ветке - просто азартные игроки.

А какой совет может Вам дать азартный игрок, подумайте?

Любой инвестор и биржевой игрок принимает решение о движении своих активов по индикаторам, которые тот считает надежными и достоверными.

И назначение этой ветки, как и любой другой ветки, посвященной произвольному активу, как раз обмениваться мнениями и индикаторами для актива, а не хаять или восхвалять сам актив, или спорить о его применяемости в народном хозяйстве.

Все равно, рано или поздно, каждому жителю планеты Земля придется изучать риск менеджмент и его производные.

Потому что количество "надежных" активов на Земле будет с каждым годом только сокращаться.

Выживут и сохранят капиталы те, кто сможет одновременно обслуживать бОльшее количество активов.Остальных неизбежно будут стричь.

Банки, биржи, государство, собственники бизнесов и прочая.

И крипта -хорошая школа научиться работать с рисковыми активами.

Естественно, для людей с айкью, позволяющим делать такие операции.

И чем больше будет таких людей, тем больше будет "ветеранов", к мнению которых будет можно прислушиваться.

ИМХО.

Сорри за многабукав. Спасайся, кто можетНестриженные хомяки - это и есть НАВЯЗАННАЯ Вашему сознанию догма Зебр и Аирмаксов, показывающая лично их отношение к частному случаю актива, коим является крипта, и к остальному социуму.Если завтра откроют ветку о каком-нибудь экзотическом активе, например, о жетонах с изображением мера Киева, выпущенных ограниченным тиражом и имеющих биржевую ценность, Вы как будете относиться к людям, которые будут заходить в ветку о данном активе? Как к хомякам или еще как-нибудь?Здесь половина (если не больше) того, что пишут про крипту - бред, основанный на страхах и забобонах, если хотите.Потому что крипта - это такой же актив, как и нефть,золото, платина, бриллианты, недвижимость.Не вижу ничего зазорного в том, чтобы люди вкладывались в биток, точно так же, как и в другие активы.Естественно, при этом отдавали себе отчет, что актив волатилен.Просто нужно помнить золотое правило - каждый уважающий себя инвестор должен соблюдать баланс между жадностью и риском потерять инвестицию.Выше риск - выше прибыль.Меньше риск - меньше прибыль.Чем более актив волатилен, тем более рисковая инвестиция в него.Это ведь так просто!Если у Вас есть депозит на 10куе, при этом Вы вложили по 1куе в недвижимость, нефть, бриллианты, акции Цукерберга, жетоны с изображением мера Киева, биток, золото и еще в какую-либо чушь, которую продают и покупают, вы кто - хомяк, или расчетливый инвестор, прикидывающий и осознающий стоимостные риски данных активов?А откуда возьмутся ветераны, если они относятся к крипте, как к фишкам казино?А новые боятся даже подумать о крипте, потому что их затаптывают в грязь местечковые гуру?Именно эта мысль все время здесь скользит.Раз фишки казино, то и нынешние "ветераны" на ветке - просто азартные игроки.А какой совет может Вам дать азартный игрок, подумайте?Любой инвестор и биржевой игрок принимает решение о движении своих активов по индикаторам, которые тот считает надежными и достоверными.И назначение этой ветки, как и любой другой ветки, посвященной произвольному активу, как раз обмениваться мнениями и индикаторами для актива, а не хаять или восхвалять сам актив, или спорить о его применяемости в народном хозяйстве.Все равно, рано или поздно, каждому жителю планеты Земля придется изучать риск менеджмент и его производные.Потому что количество "надежных" активов на Земле будет с каждым годом только сокращаться.Выживут и сохранят капиталы те, кто сможет одновременно обслуживать бОльшее количество активов.Остальных неизбежно будут стричь.Банки, биржи, государство, собственники бизнесов и прочая.И крипта -хорошая школа научиться работать с рисковыми активами.Естественно, для людей с айкью, позволяющим делать такие операции.И чем больше будет таких людей, тем больше будет "ветеранов", к мнению которых будет можно прислушиваться.ИМХО.Сорри за многабукав. Востаннє редагувалось artist_007 в П'ят 20 лип, 2018 18:59, всього редагувалось 1 раз. artist_007 Повідомлень: 1004 З нами з: 02.01.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 201 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:31 Zebra написав: На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна. На финансовом рынке главное терпение. То что 3000 будет после примеров спуска 1200 до 180 и с 19999 до 5760 говорит об одном - цена очень волатильна, и поставив заявку на 3000 вероятность получить такую цену в ближайший год - вполне реальна.

Точно так же, как и реальна вероятность получить цену и в 8к, и 11к, и 13к., и 19999

Правда ведь ? Отличается только процентом вероятности наступления такого события.

Ведь аргумент о том, что "хомяк пострижен и ему нужно поднакопить средств до следующей стрижки" весьма сомнителен.

Потому что чем выше взбирается актив, тем больше появляется желающих на нем проехаться (ну, при соответствующих стимулирующих факторах) - закон человеческой жадности.

Вы ведь утверждаете, что психология толпы всегда одинакова .



-Женщина, а какова вероятность за углом встретить динозавра?

-50 на 50.

- ???

- Или встречу, или не встречу Точно так же, как и реальна вероятность получить цену и в 8к, и 11к, и 13к., и 19999Правда ведь? Отличается только процентом вероятности наступления такого события.Ведь аргумент о том, что "хомяк пострижен и ему нужно поднакопить средств до следующей стрижки" весьма сомнителен.Потому что чем выше взбирается актив, тем больше появляется желающих на нем проехаться (ну, при соответствующих стимулирующих факторах) - закон человеческой жадности.Вы ведь утверждаете, что психология толпы всегда одинакова-Женщина, а какова вероятность за углом встретить динозавра?-50 на 50.???- Или встречу, или не встречу artist_007 Повідомлень: 1004 З нами з: 02.01.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:03 Искатель написав: airmax78 написав: spitfirekdv написав: Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже? Я вот так и не понял, когда биткоин по 3000 будет уже?

Наберитесь терпения. Скоро. Наберитесь терпения. Скоро.

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?

Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи. А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи. airmax78 Повідомлень: 25164 З нами з: 25.10.12 Подякував: 670 раз. Подякували: 2859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:16 airmax78 написав: Искатель написав: Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?

Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи. А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.



А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018.

Идет? А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018.Идет? Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1584 З нами з: 22.02.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:23 Искатель написав: airmax78 написав: Искатель написав: Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?

Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

Давайте так. Если до конца 2018 года биткойн не будет 3000, Вы таки перестанете каждый день писать на этой ветке. И ограничитесь... одним сообщением в неделю. Идет?Надо же отвечать за свои слова, в конце концов...

А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи. А если будет? Только без членовредительства. Хватит нам шоу с Макаффи.



А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018.

Идет? А если будет, больше Вам ни слова не скажу. Но это если будет 3000 до 31.12.2018.Идет?

Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.

Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году. Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году. airmax78 Повідомлень: 25164 З нами з: 25.10.12 Подякував: 670 раз. Подякували: 2859 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:34 airmax78 написав: Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.

Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году. Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.

Я не злюсь. Я не люблю, когда по 100 раз повторяют одно и то же.

Мне, как трейдеру, этих колебаний достаточно. Я не ходлер, если что. Я и на падении зарабатываю так же, как и на росте. Не верите, что так можно? Спросите у Зебры Я не злюсь. Я не люблю, когда по 100 раз повторяют одно и то же.Мне, как трейдеру, этих колебаний достаточно. Я не ходлер, если что. Я и на падении зарабатываю так же, как и на росте. Не верите, что так можно? Спросите у Зебры Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1584 З нами з: 22.02.16 Подякував: 153 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:13 airmax78 написав: Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма?

Недостаточный.А почему Вы видите только одну сторону медали?

А то, что с цены в 0,003 USD за 1000 битков в 2009 биток шагнул в 20к USD за один биток в 2017г - это не в счет? Да и хомяки не знали, что любой актив не может бесконечно расти или просто оставаться стабильным продолжительное время?

А какой стабильный актив в мире Вы знаете? Золото? Серебро? Недвижимость?

В разное время на рынках этих активов точно так же надувались пузыри, и точно так же лопались, оставляя за бортом "миллионы доверчивых хомяков". Не вижу причин злорадствовать по поводу крипты -пузыри были, есть и будут, и будут сдуваться по любым активам, но это не повод хаять какой-то актив глобально.

В какой-то определенных промежуток времени - возможно.

Но твердить, что крипта - г@вно, потому что с 20к биток упал до 5 - бред, ИМХО.

Дальше: есть ли статистические сведения о "миллионах доверчивых хомяков", о которых хВы говорите? Вы лично видели статистику хотя бы...ну, скажем, по 100 хомякам, которым "обнулило сбережения"?Не говоря уже об убытке.Или так, разговор поддержать?

А сколько хомяков усреднились?

Сколько вышло с прибылью?

Сколько ходлит?

Не знаете?

Так чего рассуждаете о том, чего не знаете?





airmax78 написав: Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.

Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году. Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.

А что должно происходить, пардон?

Лотерея, раздача призов, награждение непричастных и наказание неугодных ?

Пока актив движется вверх-вниз -поле для деятельности для тех, кто с головой.

Не умеете интерпретировать сигналы от индикаторов и зарабатывать на курсовых колебаниях?

Боитесь работы с рисковыми активами?

Так и скажите:"Я очкую, ничего в этом не смыслю, поэтому фу-фу-фу, г@вно и ацтой"

Да, собственно, это мы и наблюдаем.

И не надо про доверчивых хомяков, уже набило оскомину.

В мире огромное количество людей инвестирует в бизнес, акции и различные активы, и точно так же прогорают.

Те, кто не умеет рассчитывать свои риски и способности влиять на ситуацию со своими же инвестициями.

Те, кто с головой, будут если не в плюсе, то однозначно не в минусе. Недостаточный.А почему Вы видите только одну сторону медали?А то, что с цены в 0,003 USD за 1000 битков в 2009 биток шагнул в 20к USD за один биток в 2017г - это не в счет? Да и хомяки не знали, что любой актив не может бесконечно расти или просто оставаться стабильным продолжительное время?А какой стабильный актив в мире Вы знаете? Золото? Серебро? Недвижимость?В разное время на рынках этих активов точно так же надувались пузыри, и точно так же лопались, оставляя за бортом "миллионы доверчивых хомяков". Не вижу причин злорадствовать по поводу крипты -пузыри были, есть и будут, и будут сдуваться по любым активам, но это не повод хаять какой-то актив глобально.В какой-то определенных промежуток времени - возможно.Но твердить, что крипта - г@вно, потому что с 20к биток упал до 5 - бред, ИМХО.Дальше: есть ли статистические сведения о "миллионах доверчивых хомяков", о которых хВы говорите? Вы лично видели статистику хотя бы...ну, скажем, по 100 хомякам, которым "обнулило сбережения"?Не говоря уже об убытке.Или так, разговор поддержать?А сколько хомяков усреднились?Сколько вышло с прибылью?Сколько ходлит?Не знаете?Так чего рассуждаете о том, чего не знаете?А что должно происходить, пардон?Лотерея, раздача призов, награждение непричастных и наказание неугодныхПока актив движется вверх-вниз -поле для деятельности для тех, кто с головой.Не умеете интерпретировать сигналы от индикаторов и зарабатывать на курсовых колебаниях?Боитесь работы с рисковыми активами?Так и скажите:"Я очкую, ничего в этом не смыслю, поэтому фу-фу-фу, г@вно и ацтой"Да, собственно, это мы и наблюдаем.И не надо про доверчивых хомяков, уже набило оскомину.В мире огромное количество людей инвестирует в бизнес, акции и различные активы, и точно так же прогорают.Те, кто не умеет рассчитывать свои риски и способности влиять на ситуацию со своими же инвестициями.Те, кто с головой, будут если не в плюсе, то однозначно не в минусе. artist_007 Повідомлень: 1004 З нами з: 02.01.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:28 Искатель так вроде здесь многие трейдеры, почти все, разве что аирмакс78, кстати Аирмакс ,а вы пробовали себя в данном искусстве?

Артист ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца?

и самая главная новость на сегодня-

Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо первоисточник https://minfin.com.ua/2018/07/20/34361907/ ,

что же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив)))

а не так далеко Япония как казалось ,правда?

ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка так вроде здесь многие трейдеры, почти все, разве что аирмакс78, кстати Аирмакс ,а вы пробовали себя в данном искусстве?ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца?и самая главная новость на сегодня-первоисточникчто же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив)))а не так далеко Япония как казалось ,правда?ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка vovodabravis

Повідомлень: 246 З нами з: 26.03.18 Подякував: 33 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1273127412751276> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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