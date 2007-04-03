Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:06

vovodabravis написав: Артист ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца? ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца?

vovodabravis написав: и самая главная новость на сегодня-

Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо первоисточник https://minfin.com.ua/2018/07/20/34361907/ ,

что же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив)))

а не так далеко Япония как казалось ,правда?

ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка и самая главная новость на сегодня-первоисточникчто же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив)))а не так далеко Япония как казалось ,правда?ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка

Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться. Обладает минимальной компьютерной и финансовой грамотностью, т.к сам смог разобраться с биржами, завести аккаунты, кошельки, разобрался, как размещать ордера, пусть даже только на простую покупку и продажу.Наверняка поставил на смартфон виджет, который отслеживает курс криптовалюты.Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.Так вот, я думаю, что такой человек, раз уже вложился в какой-то актив и его отслеживает, вряд ли выйдет из темы с абсолютным убытком, скорее усреднится или попытается спасти часть вложенных средств.Некоторые апологеты же здесь рисуют образ вложившегося в крипторынок как олигофрена, больного болезнью Дауна, способного головой только есть и не реагирующего на изменения ситуации.А идиотов, которые отдалживают деньги на айфон, чтобы прикрыть им срамоту, не жалко было никогда.Вместо айфона подставить: крипту, золото, акции, валюта и т.д.Концепция -это как "протокол о намерениях".Вот когда будут маячить на горизонте конкретные нормативные акты или законы - тогда нужно смотреть, что и как прописано.В законе и нормативных актах должны быть четко прописаны правила.Не вижу причин обсуждать то, чего пока нет.