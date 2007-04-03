vovodabravis написав:Артист ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца?
Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться. Обладает минимальной компьютерной и финансовой грамотностью, т.к сам смог разобраться с биржами, завести аккаунты, кошельки, разобрался, как размещать ордера, пусть даже только на простую покупку и продажу.Наверняка поставил на смартфон виджет, который отслеживает курс криптовалюты. Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру. Так вот, я думаю, что такой человек, раз уже вложился в какой-то актив и его отслеживает, вряд ли выйдет из темы с абсолютным убытком, скорее усреднится или попытается спасти часть вложенных средств. Некоторые апологеты же здесь рисуют образ вложившегося в крипторынок как олигофрена, больного болезнью Дауна, способного головой только есть и не реагирующего на изменения ситуации. А идиотов, которые отдалживают деньги на айфон, чтобы прикрыть им срамоту, не жалко было никогда.Вместо айфона подставить: крипту, золото, акции, валюта и т.д.
vovodabravis написав:и самая главная новость на сегодня-
Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо
первоисточникhttps://minfin.com.ua/2018/07/20/34361907/, что же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив))) а не так далеко Япония как казалось ,правда? ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка
Концепция -это как "протокол о намерениях". Вот когда будут маячить на горизонте конкретные нормативные акты или законы - тогда нужно смотреть, что и как прописано. В законе и нормативных актах должны быть четко прописаны правила. Не вижу причин обсуждать то, чего пока нет.
airmax78 написав:Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь. Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.
Где же это обноление? 20к было буквально один день, нет смысла брать эту отметку в качестве опорной. Сейчас 7к, это уровень ноября 2017, хотя там была одна просадка до 6к. В любом случае за месяц до пика. Кто вошёл до этого момента на протяжении почти всего 2017, тот ничего не потерял.
artist_007 но ведь в статье написано , что утвержден и теперь осталось решить как взаимодействовать, они уже решили взаимодействовать , а значит и не отвергают крипту как актив, более того хотят с нее налоги,а чтобы потребовать налог за покупку-продажу, нужно что-то купить-продать за крипту
vovodabravis написав:artist_007 но ведь в статье написано , что утвержден и теперь осталось решить как взаимодействовать, они уже решили взаимодействовать , а значит и не отвергают крипту как актив, более того хотят с нее налоги,а чтобы потребовать налог за покупку-продажу, нужно что-то купить-продать за крипту
Мыслите в правильном направлении! Но, дело в том, что не может быть актива "крипта". Активом для регулятора может быть конкретная монета, которая будет финансовым инструментом. Биток, зек, эфир, или вообще украинская крипта "карбованец" может быть таким активом. Это как пример. Любая крипта, но одна. Которая должна будет иметь эквивалент в нац. валюте и являться платежным средством, чтобы с нее могли собирать налог. Но если выбрать активом биток, то операции с зеткешем не подпадут под налогообложение и т.д . Вот когда появится конкретно хоть один нормативный акт, тогда нужно смотреть, что они там придумали, чтобы крипта не смогла конкурировать с нац. валютой, но чтобы можно было стричь бабло на ней. А пока все равно преждевременно.
artist_007 написав:Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться. ... Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.
По вашей логике тот кто отнес покойному Мавроди (и первый и второй раз)десятку-двадцатку денех - тоже не олигофрен? Ведь насобирал достаточно денех, смог прочитать рекламу, смог даже деньги пересчитать перед кассой (в первый раз) а уж во второй раз почти компутерный гений - даже счета смог открыть и десятнику перевод сделать? Естественно не олигофрен - просто жадный лох. То что жадный - то обсуждаемый клиент знал и сам заранее, а вот то что лох - до него дошло чуть папизже.
artist_007 написав:Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться. ... Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.
По вашей логике тот кто отнес покойному Мавроди (и первый и второй раз)десятку-двадцатку денех - тоже не олигофрен? Ведь насобирал достаточно денех, смог прочитать рекламу, смог даже деньги пересчитать перед кассой (в первый раз) а уж во второй раз почти компутерный гений - даже счета смог открыть и десятнику перевод сделать? Естественно не олигофрен - просто жадный лох. То что жадный - то обсуждаемый клиент знал и сам заранее, а вот то что лох - до него дошло чуть папизже.
Всё-таки жадный лох не является олигофреном. Тот, кто во второй раз занёс ему денег, сам в этом виноват, так как с покойным великим комбинатором уже давно было всё ясно. Что касается Битка, кого именно и когда кинул Сатоси Накамото? МММ просуществовала полгода в масштабе одной страны, Биток существует уже 9,5 лет в мировом масштабе.