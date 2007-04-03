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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1273127412751276 Рівень відкупу Біткойну, $? Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148 1) $6250 і вище 23% 34 2) $6000-$6249 4% 6 3) $5900-$5999 1% 2 4) $5750-$5899 2% 3 5) $5500-$5749 4% 6 6) $5000-$5499 8% 12 7) $4500-$4999 6% 9 8 $3500-$4499 9% 13 9) $2500-$3499 6% 9 10) нижче $2500 36% 54 Всього голосів : 148 Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:06 vovodabravis написав: Артист ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца? ваша мысль имеет право на жизнь, но все же ,на мое мнение , кто действительно хочет заниматься этой"бешеной скачкой" пускай вникает и отсеивает, а тот кто просто решил, что ему упадут деньги с неба, разве вам не жалко близких этого глупца?

Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться. Обладает минимальной компьютерной и финансовой грамотностью, т.к сам смог разобраться с биржами, завести аккаунты, кошельки, разобрался, как размещать ордера, пусть даже только на простую покупку и продажу.Наверняка поставил на смартфон виджет, который отслеживает курс криптовалюты.

Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.

Так вот, я думаю, что такой человек, раз уже вложился в какой-то актив и его отслеживает, вряд ли выйдет из темы с абсолютным убытком, скорее усреднится или попытается спасти часть вложенных средств.

Некоторые апологеты же здесь рисуют образ вложившегося в крипторынок как олигофрена, больного болезнью Дауна, способного головой только есть и не реагирующего на изменения ситуации.

А идиотов, которые отдалживают деньги на айфон, чтобы прикрыть им срамоту, не жалко было никогда.Вместо айфона подставить: крипту, золото, акции, валюта и т.д.



vovodabravis написав: и самая главная новость на сегодня-

Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо первоисточник https://minfin.com.ua/2018/07/20/34361907/ ,

что же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив)))

а не так далеко Япония как казалось ,правда?

ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка и самая главная новость на сегодня-первоисточникчто же будет господа,что же будет,неужто хлебушек в ларьке за зек будем покупать)))или боятся что волатильность гривны ,превысит волатильность крипты))) и народ ломанется в более"спокойный" актив)))а не так далеко Япония как казалось ,правда?ну и обратная сторона -налоги, хотя как оно все будет,для меня загадка

Концепция -это как "протокол о намерениях".

Вот когда будут маячить на горизонте конкретные нормативные акты или законы - тогда нужно смотреть, что и как прописано.

В законе и нормативных актах должны быть четко прописаны правила.

Не вижу причин обсуждать то, чего пока нет. Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться. Обладает минимальной компьютерной и финансовой грамотностью, т.к сам смог разобраться с биржами, завести аккаунты, кошельки, разобрался, как размещать ордера, пусть даже только на простую покупку и продажу.Наверняка поставил на смартфон виджет, который отслеживает курс криптовалюты.Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.Так вот, я думаю, что такой человек, раз уже вложился в какой-то актив и его отслеживает, вряд ли выйдет из темы с абсолютным убытком, скорее усреднится или попытается спасти часть вложенных средств.Некоторые апологеты же здесь рисуют образ вложившегося в крипторынок как олигофрена, больного болезнью Дауна, способного головой только есть и не реагирующего на изменения ситуации.А идиотов, которые отдалживают деньги на айфон, чтобы прикрыть им срамоту, не жалко было никогда.Вместо айфона подставить: крипту, золото, акции, валюта и т.д.Концепция -это как "протокол о намерениях".Вот когда будут маячить на горизонте конкретные нормативные акты или законы - тогда нужно смотреть, что и как прописано.В законе и нормативных актах должны быть четко прописаны правила.Не вижу причин обсуждать то, чего пока нет. artist_007 Повідомлень: 1005 З нами з: 02.01.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 203 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:23 airmax78 написав: Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.

Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году. Т.е. поход с 20куе на 5 куе и обнуление сбережений миллионов доверчивых хомяков все еще недостаточный повод чтобы придержать коней криптооптимизма? Скучно не то, что я пишу, а то, что 6 мес на крипиорынке вообще ничего не происходит, кроме медленного умирания. Вот вы и злитесь.Ну ОК. Хотя, похоже, что медленное сползание будет продолжаться и в следующем году.

Где же это обноление? 20к было буквально один день, нет смысла брать эту отметку в качестве опорной. Сейчас 7к, это уровень ноября 2017, хотя там была одна просадка до 6к. В любом случае за месяц до пика. Кто вошёл до этого момента на протяжении почти всего 2017, тот ничего не потерял. Где же это обноление? 20к было буквально один день, нет смысла брать эту отметку в качестве опорной. Сейчас 7к, это уровень ноября 2017, хотя там была одна просадка до 6к. В любом случае за месяц до пика. Кто вошёл до этого момента на протяжении почти всего 2017, тот ничего не потерял. phantom_systems

Повідомлень: 667 З нами з: 14.04.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:28 artist_007 но ведь в статье написано , что утвержден и теперь осталось решить как взаимодействовать, они уже решили взаимодействовать , а значит и не отвергают крипту как актив, более того хотят с нее налоги,а чтобы потребовать налог за покупку-продажу, нужно что-то купить-продать за крипту vovodabravis

Повідомлень: 253 З нами з: 26.03.18 Подякував: 33 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лип, 2018 21:36 vovodabravis написав: artist_007 но ведь в статье написано , что утвержден и теперь осталось решить как взаимодействовать, они уже решили взаимодействовать , а значит и не отвергают крипту как актив, более того хотят с нее налоги,а чтобы потребовать налог за покупку-продажу, нужно что-то купить-продать за крипту но ведь в статье написано , что утвержден и теперь осталось решить как взаимодействовать, они уже решили взаимодействовать , а значит и не отвергают крипту как актив, более того хотят с нее налоги,а чтобы потребовать налог за покупку-продажу, нужно что-то купить-продать за крипту

Мыслите в правильном направлении!

Но, дело в том, что не может быть актива "крипта".

Активом для регулятора может быть конкретная монета, которая будет финансовым инструментом.

Биток, зек, эфир, или вообще украинская крипта "карбованец" может быть таким активом.

Это как пример.

Любая крипта, но одна.

Которая должна будет иметь эквивалент в нац. валюте и являться платежным средством, чтобы с нее могли собирать налог.

Но если выбрать активом биток, то операции с зеткешем не подпадут под налогообложение и т.д .

Вот когда появится конкретно хоть один нормативный акт, тогда нужно смотреть, что они там придумали, чтобы крипта не смогла конкурировать с нац. валютой, но чтобы можно было стричь бабло на ней.

А пока все равно преждевременно. Мыслите в правильном направлении!Но, дело в том, что не может быть актива "крипта".Активом для регулятора может быть конкретная монета, которая будет финансовым инструментом.Биток, зек, эфир, или вообще украинская крипта "карбованец" может быть таким активом.Это как пример.Любая крипта, но одна.Которая должна будет иметь эквивалент в нац. валюте и являться платежным средством, чтобы с нее могли собирать налог.Но если выбрать активом биток, то операции с зеткешем не подпадут под налогообложение и т.дВот когда появится конкретно хоть один нормативный акт, тогда нужно смотреть, что они там придумали, чтобы крипта не смогла конкурировать с нац. валютой, но чтобы можно было стричь бабло на ней.А пока все равно преждевременно. artist_007 Повідомлень: 1005 З нами з: 02.01.11 Подякував: 8 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 08:36 artist_007 написав: Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться.

...

Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.

Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться....Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.

По вашей логике тот кто отнес покойному Мавроди (и первый и второй раз)десятку-двадцатку денех - тоже не олигофрен? Ведь насобирал достаточно денех, смог прочитать рекламу, смог даже деньги пересчитать перед кассой (в первый раз) а уж во второй раз почти компутерный гений - даже счета смог открыть и десятнику перевод сделать? Естественно не олигофрен - просто жадный лох. То что жадный - то обсуждаемый клиент знал и сам заранее, а вот то что лох - до него дошло чуть папизже. По вашей логике тот кто отнес покойному Мавроди (и первый и второй раз)десятку-двадцатку денех - тоже не олигофрен? Ведь насобирал достаточно денех, смог прочитать рекламу, смог даже деньги пересчитать перед кассой (в первый раз) а уж во второй раз почти компутерный гений - даже счета смог открыть и десятнику перевод сделать? Естественно не олигофрен - просто жадный лох. То что жадный - то обсуждаемый клиент знал и сам заранее, а вот то что лох - до него дошло чуть папизже. jabba

Повідомлень: 5053 З нами з: 18.12.08 Подякував: 297 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лип, 2018 13:48 jabba написав: artist_007 написав: Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться.

...

Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.

Если вникнуть в терминологию, то мой мозг рисует следующие картины: глупец, насобиравший финансовых средств столько, чтобы можно было вложить в биткоин, таковым не может являться по одной причине -он уже накопил достаточно средств, которыми может распоряжаться....Явно не олигофрен, как рисуют тут некоторые гуру.

По вашей логике тот кто отнес покойному Мавроди (и первый и второй раз)десятку-двадцатку денех - тоже не олигофрен? Ведь насобирал достаточно денех, смог прочитать рекламу, смог даже деньги пересчитать перед кассой (в первый раз) а уж во второй раз почти компутерный гений - даже счета смог открыть и десятнику перевод сделать? Естественно не олигофрен - просто жадный лох. То что жадный - то обсуждаемый клиент знал и сам заранее, а вот то что лох - до него дошло чуть папизже. По вашей логике тот кто отнес покойному Мавроди (и первый и второй раз)десятку-двадцатку денех - тоже не олигофрен? Ведь насобирал достаточно денех, смог прочитать рекламу, смог даже деньги пересчитать перед кассой (в первый раз) а уж во второй раз почти компутерный гений - даже счета смог открыть и десятнику перевод сделать? Естественно не олигофрен - просто жадный лох. То что жадный - то обсуждаемый клиент знал и сам заранее, а вот то что лох - до него дошло чуть папизже.

Всё-таки жадный лох не является олигофреном. Тот, кто во второй раз занёс ему денег, сам в этом виноват, так как с покойным великим комбинатором уже давно было всё ясно. Что касается Битка, кого именно и когда кинул Сатоси Накамото? МММ просуществовала полгода в масштабе одной страны, Биток существует уже 9,5 лет в мировом масштабе. Всё-таки жадный лох не является олигофреном. Тот, кто во второй раз занёс ему денег, сам в этом виноват, так как с покойным великим комбинатором уже давно было всё ясно. Что касается Битка, кого именно и когда кинул Сатоси Накамото? МММ просуществовала полгода в масштабе одной страны, Биток существует уже 9,5 лет в мировом масштабе. phantom_systems

Повідомлень: 667 З нами з: 14.04.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1273127412751276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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