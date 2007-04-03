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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1274127512761277

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:38

artist_007 Естественно банковская система не является пирамидой. Украинские многие ныне покойные банки не в счет. Ваши ..овнокоины тоже не пирамида по большому счету - они пузырь типо тюльпановой лихорадки.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:54

  airmax78 написав:
  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Вот история на эту тему: https://www.facebook.com/10000088242472 ... 208779842/


У меня простой вопрос: каким боком этот бред, на который Вы дали ссылку, относится к теме ветки?

Это в ответ на бред о том, что кто-то, кто смог заработать деньги и даже разобрался в том, как открыть счет на бирже, не может побыть недолго идиотом и просрать все заработанное (будь то просто форекс или крипта).


По Вашей ссылке классическая схема передачи средств в траст. Т.е человек явно не посчитал себя компетентным для вложения своих средств в какой-либо актив и самостоятельного контроля за средствами/активом, поэтому добровольно передал свои средства в управление (траст) организации/частному лицу, которое по его субъективному разумению, должно было сохранить и преумножить его капитал.
Это пример классического ЛОХА.
Потому что контора, в которую он понес средства, торговала разными активами, но разводила людей на доверии.
А Вы всем здесь парите о том, что сам актив г@вно, потому что "доверчивый хомяк" может все потерять.
Но хомяк может все потерять и вкладывая в недвижимость, в акции обанкротившегося предприятия, в серебро, золото, какашки Джонна Леннона :mrgreen: .
И даже вкладывая в доллар и евро, тоже можно потерять не одну копейку.
Так что, доллар и евро тоже г@вно :mrgreen:?
Или золото г@вно?
Или нефть?
Вы отождествляете негативное действие по обману инвестора с собственно активом, который сам по себе не может никого обмануть и смошенничать.
Вот где корень зла в Вашей голове ;)
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 18:59

  jabba написав:artist_007 Естественно банковская система не является пирамидой. Украинские многие ныне покойные банки не в счет. Ваши ..овнокоины тоже не пирамида по большому счету - они пузырь типо тюльпановой лихорадки.

Смотрите мой ответ аирмаксу.
Сама по себе крипта не может быть пузырем.
Пузырь - это следствие совокупности принятий решений людей по эквивалентной стоимости какого-либо актива.
В том числе и крипты, золота, жетонов с изображением Мао Цзедуна и т.д.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:15

  artist_007 написав:
  jabba написав:artist_007 Естественно банковская система не является пирамидой. Украинские многие ныне покойные банки не в счет. Ваши ..овнокоины тоже не пирамида по большому счету - они пузырь типо тюльпановой лихорадки.

Смотрите мой ответ аирмаксу.
Сама по себе крипта не может быть пузырем.
Пузырь - это следствие совокупности принятий решений людей по эквивалентной стоимости какого-либо актива.
В том числе и крипты, золота, жетонов с изображением Мао Цзедуна и т.д.

Ну так с обсуждением пузыря на рынке жетонов с Мао идите в ветку ценителей жетонов, с золотом - в ветку золота, с валютой в ветку валюты. А это ветка про криптовалюты и пузырь на рынке криптовалют уместно обсуждать именно тут.))
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 19:20

  jabba написав:
  artist_007 написав:
  jabba написав:artist_007 Естественно банковская система не является пирамидой. Украинские многие ныне покойные банки не в счет. Ваши ..овнокоины тоже не пирамида по большому счету - они пузырь типо тюльпановой лихорадки.

Смотрите мой ответ аирмаксу.
Сама по себе крипта не может быть пузырем.
Пузырь - это следствие совокупности принятий решений людей по эквивалентной стоимости какого-либо актива.
В том числе и крипты, золота, жетонов с изображением Мао Цзедуна и т.д.

Ну так с обсуждением пузыря на рынке жетонов с Мао идите в ветку ценителей жетонов, с золотом - в ветку золота, с валютой в ветку валюты. А это ветка про криптовалюты и пузырь на рынке криптовалют уместно обсуждать именно тут.))


Дык кто ж Вам запрещает :D ?
Обсуждайте.Только не прикидывайтесь, что Вы не поняли, о чем я написал.
Не называйте крипту пузырем ;).
Сама крипта как таковая пузырем быть не может.
Пузырь может быть на рынке КАКОГО-ЛИБО КОНКРЕТНОГО АКТИВА.
Например, биткоина.
artist_007
 
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