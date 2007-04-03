Додано: Суб 21 лип, 2018 18:54

airmax78 написав: artist_007 написав: airmax78 написав: Вот история на эту тему: https://www.facebook.com/10000088242472 ... 208779842/ Вот история на эту тему:



У меня простой вопрос: каким боком этот бред, на который Вы дали ссылку, относится к теме ветки? У меня простой вопрос: каким боком этот бред, на который Вы дали ссылку, относится к теме ветки?

Это в ответ на бред о том, что кто-то, кто смог заработать деньги и даже разобрался в том, как открыть счет на бирже, не может побыть недолго идиотом и просрать все заработанное (будь то просто форекс или крипта). Это в ответ на бред о том, что кто-то, кто смог заработать деньги и даже разобрался в том, как открыть счет на бирже, не может побыть недолго идиотом и просрать все заработанное (будь то просто форекс или крипта).

По Вашей ссылке классическая схема передачи средств в траст. Т.е человек явно не посчитал себя компетентным для вложения своих средств в какой-либо актив и самостоятельного контроля за средствами/активом, поэтому добровольно передал свои средства в управление (траст) организации/частному лицу, которое по его субъективному разумению, должно было сохранить и преумножить его капитал.Это пример классического ЛОХА.Потому что контора, в которую он понес средства, торговала разными активами, но разводила людей на доверии.А Вы всем здесь парите о том, что сам актив г@вно, потому что "доверчивый хомяк" может все потерять.Но хомяк может все потерять и вкладывая в недвижимость, в акции обанкротившегося предприятия, в серебро, золото, какашки Джонна ЛеннонаИ даже вкладывая в доллар и евро, тоже можно потерять не одну копейку.Так что, доллар и евро тоже г@вноИли золото г@вно?Или нефть?Вы отождествляете негативное действие по обману инвестора с собственно активом, который сам по себе не может никого обмануть и смошенничать.Вот где корень зла в Вашей голове