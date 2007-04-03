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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:38
artist_007 Естественно банковская система не является пирамидой. Украинские многие ныне покойные банки не в счет. Ваши ..овнокоины тоже не пирамида по большому счету - они пузырь типо тюльпановой лихорадки.
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:54
По Вашей ссылке классическая схема передачи средств в траст. Т.е человек явно не посчитал себя компетентным для вложения своих средств в какой-либо актив и самостоятельного контроля за средствами/активом, поэтому добровольно передал свои средства в управление (траст) организации/частному лицу, которое по его субъективному разумению, должно было сохранить и преумножить его капитал.
Это пример классического ЛОХА.
Потому что контора, в которую он понес средства, торговала разными активами, но разводила людей на доверии.
А Вы всем здесь парите о том, что сам актив г@вно, потому что "доверчивый хомяк" может все потерять.
Но хомяк может все потерять и вкладывая в недвижимость, в акции обанкротившегося предприятия, в серебро, золото, какашки Джонна Леннона .
И даже вкладывая в доллар и евро, тоже можно потерять не одну копейку.
Так что, доллар и евро тоже г@вно ?
Или золото г@вно?
Или нефть?
Вы отождествляете негативное действие по обману инвестора с собственно активом, который сам по себе не может никого обмануть и смошенничать.
Вот где корень зла в Вашей голове
Додано: Суб 21 лип, 2018 18:59
Смотрите мой ответ аирмаксу.
Сама по себе крипта не может быть пузырем.
Пузырь - это следствие совокупности принятий решений людей по эквивалентной стоимости какого-либо актива.
В том числе и крипты, золота, жетонов с изображением Мао Цзедуна и т.д.
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:15
Ну так с обсуждением пузыря на рынке жетонов с Мао идите в ветку ценителей жетонов, с золотом - в ветку золота, с валютой в ветку валюты. А это ветка про криптовалюты и пузырь на рынке криптовалют уместно обсуждать именно тут.))
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:20
Дык кто ж Вам запрещает ?
Обсуждайте.Только не прикидывайтесь, что Вы не поняли, о чем я написал.
Не называйте крипту пузырем .
Сама крипта как таковая пузырем быть не может.
Пузырь может быть на рынке КАКОГО-ЛИБО КОНКРЕТНОГО АКТИВА.
Например, биткоина.
Додано: Суб 21 лип, 2018 19:37
artist_007 Я наверное для вас открою Америку, но термин "пузырь" может относиться в финансовом смысле только к цене. Не бывает других пузырей кроме пузырей ценовых - так что ваши мудрствования тут вообще ниачем.)) Если говорят "пузырь недвижимости" - то само собой что пузырь цены а не раздувшиеся и готовые лопнуть дома.
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:18
Да что ж такое
Можете открывать хоть Америку, хоть Африку.
Ляпнули, не подумавши, теперь вертитесь, как уж на сковородке.
Ваши слова?
Вопрос не в том, к цене относится пузырь или к надувным домам, или к надувным женщинам
Вся дискуссия вертится вокруг того, что "криптовалюты г@вно, потому что они пузырь", и вкладывать в криптовалюты средства нельзя, потому что можно все потерять.
Не так?
Я же пытаюсь доказать, что сама по себе любая криптовалюта пузырем быть не может.
И вкладывать в нее можно, адекватно оценивая риски.
И чем больше различных активов в портфеле, тем устойчивей положение инвестора.
Лишь бы хватало сил и времени обслуживать эти активы.
Что неправильно?
В ветке, вместо того, чтобы обсуждать все, что касается непосредственно криптовалютных активов - железо для майнинга, конфигурации ферм,инфраструктуру по обслуживанию актива,биржевые и небиржевые индикаторы, которые оказывают влияние на курс той или иной криптовалюты (даже того же битка), разводится срач по поводу г@внистости самого актива.
Полезной информации ровно ноль.
Зато гонора хоть отбавляй
ЗЫ: Представляю, зайти в валютную ветку к ДС и говорить, что валюты г@вно, потому что расчеты в них запрещены и они не используются в народном хозяйстве Украины, зато гривня форевер
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:49
artist_007 Вы серьезно думаете что во время тюльпановой лихорадки в Голландии лопались луковицы тюльпанов а не пузырь цен на них, что так рьяно доказываете что овнокоины чем то от луковиц отличаются? Им даже цена будет как луковицам, когда все это безобразие с ценой закончится - от почти ничего за обычные и до двадцати баксов за самый дорогой и редкий сорт.
Да и ваша настойчивость абсолютно без обоснованно употреблять термин "активы" к бессмысленному и бесполезному набору цифр на компе мягко говоря попахивает мошенничеством. Этак завтра активами будете считать артефакты в какой-то компьютерной игре по сети?
Додано: Суб 21 лип, 2018 20:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Панэ artist_007, я покажусь аморальным и циничным человеком, но если честно, меня не интересует, чем является крипта. Интересует только два момента: ежедневное увеличение баланса на бирже и как долго эта карусель продлится. А посему выскажите свое ИМХО по-поводу 10-го августа.
П.С. Искренне жаль тех кто вышел в окно на фоне крипты.
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