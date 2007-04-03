Додано: Суб 21 лип, 2018 20:18

jabba написав: artist_007 Я наверное для вас открою Америку, но термин "пузырь" может относиться в финансовом смысле только к цене. Не бывает других пузырей кроме пузырей ценовых - так что ваши мудрствования тут вообще ниачем.)) Если говорят "пузырь недвижимости" - то само собой что пузырь цены а не раздувшиеся и готовые лопнуть дома. Я наверное для вас открою Америку, но термин "пузырь" может относиться в финансовом смысле только к цене. Не бывает других пузырей кроме пузырей ценовых - так что ваши мудрствования тут вообще ниачем.)) Если говорят "пузырь недвижимости" - то само собой что пузырь цены а не раздувшиеся и готовые лопнуть дома.

jabba написав: Ваши ..овнокоины тоже не пирамида по большому счету - они пузырь типо тюльпановой лихорадки. Ваши ..овнокоины тоже не пирамида по большому счету - они пузырь типо тюльпановой лихорадки.

Да что ж такоеМожете открывать хоть Америку, хоть Африку.Ляпнули, не подумавши, теперь вертитесь, как уж на сковородке.Ваши слова?Вопрос не в том, к цене относится пузырь или к надувным домам, или к надувным женщинамВся дискуссия вертится вокруг того, что "криптовалюты г@вно, потому что они пузырь", и вкладывать в криптовалюты средства нельзя, потому что можно все потерять.Не так?Я же пытаюсь доказать, что сама по себе любая криптовалюта пузырем быть не может.И вкладывать в нее можно, адекватно оценивая риски.И чем больше различных активов в портфеле, тем устойчивей положение инвестора.Лишь бы хватало сил и времени обслуживать эти активы.Что неправильно?В ветке, вместо того, чтобы обсуждать все, что касается непосредственно криптовалютных активов - железо для майнинга, конфигурации ферм,инфраструктуру по обслуживанию актива,биржевые и небиржевые индикаторы, которые оказывают влияние на курс той или иной криптовалюты (даже того же битка), разводится срач по поводу г@внистости самого актива.Полезной информации ровно ноль.Зато гонора хоть отбавляйЗЫ: Представляю, зайти в валютную ветку к ДС и говорить, что валюты г@вно, потому что расчеты в них запрещены и они не используются в народном хозяйстве Украины, зато гривня форевер