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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1275127612771278

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 21:32

andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:16

  Vitaka написав:Панэ artist_007, я покажусь аморальным и циничным человеком, но если честно, меня не интересует, чем является крипта. Интересует только два момента: ежедневное увеличение баланса на бирже и как долго эта карусель продлится. А посему выскажите свое ИМХО по-поводу 10-го августа.
П.С. Искренне жаль тех кто вышел в окно на фоне крипты.

Странно, я вроде уже писАл.
По моему мнению, до 10го августа будет незначительный рост с верхней границей в районе 7800.
Т.к. самые рисковые инвесторы неизбежно захотят прикупить актив, чтобы оказаться на коне первыми, в случае положительного решения SEC.
А вот после 10-го числа - неопределенность, т.к ближайшее событие после 10-го числа - 18 августа, закрытие контрактов на фьючерсы CBOE.
По идее, перед закрытием фьючерсов может резко рвануть в любую сторону, в зависимости от условий контрактов, с отскоком в другую сторону после 18-го.
В любом случае, я пока вне рынка, только вывод в фиат на хлебушек.
И других призываю пока в ближайшее время не соваться и не делать резких движений.
Покупай на слухах, продавай на фактах -никто не отменял.
Все будет зависеть, найдет ли SEC приемлимую формулировку для участников рынка, которая всех устроит.
Если найдет - то с высокой степенью вероятности ожидаю, что к середине сентября капитализация крипторынка начнет увеличиваться неплохими темпами.
Если "ни рыба, ни мясо,бла-бла-бла..."или перенос решения на другую дату аж до следующего года, то ожидаю бесконечную болтанку в диапазоне 5500-7800 приблизительно до ноября 2018г, а оттуда можем довольно быстро провалиться и ниже пресловутых 3000, предсказанных Зеброй.
Вот такое мое ИМХО.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:17

  artist_007 написав:
  jabba написав:artist_007 Вы серьезно думаете что во время тюльпановой лихорадки в Голландии лопались луковицы тюльпанов а не пузырь цен на них, что так рьяно доказываете что овнокоины чем то от луковиц отличаются?

Я утверждаю, что от луковиц не отличаются также ни золото, ни серебро, ни алмазы, ни нефть, ни металлы, ни недвижимость - все то, что имеет биржевую ценность. Все, что можно купить или продать на свободном рынке.
А .овнокоины - это Ваша личная, глубоко субъективная оценка актива, природу которого лично Вы,по какой-то причине, не можете понять или принять.

  jabba написав: Им даже цена будет как луковицам, когда все это безобразие с ценой закончится - от почти ничего за обычные и до двадцати баксов за самый дорогой и редкий сорт. :mrgreen:

Кто ж спорит?
Всё в жизни рано или поздно устаревает и падает в цене.
Луковицы, золото, технологии, железо ... и мы все умрем.
И что?
К примеру,евро тоже, рано или поздно, упадет в цене или перестанет существовать- мне от этого воздержаться им пользоваться или использовать как актив :mrgreen: ?

Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.

Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))

И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.
И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить. :mrgreen: Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что-то сильно у Артиста подгорает, как для чела, находящегося вне рынка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:25

jabba
Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо

вы понимаете всю глубину преступления))) узаконивание пирамиды))) легализация операций с какими-то циферками и ноликами))) я уважаю каждую личность, и прошу того-же, и был бы вам глубоко признателен ,если бы вы немного углубились в тему,для дальнейшей конструктивной беседы,буду благодарен за понимание, и с нетерпением жду продолжения беседы,уже с знающим все подводные камни,и свободно разбирающимся в вопросе собеседником.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:46

vovodabravis Вы наверное слабо себе представляете сколько останется в стране майнеров, когда каждого обяжут в соответствии с концепуией получить лицензию, раскрыть все операции и заплатить налоги плюс ответственность за незаконный майнинг и оборот . :mrgreen: Если эта концепция будет осуществлена - ваша карета моментально превратится в тыкву. :wink:
Правительство просто пускает слюни глядя как стрижка происходит без их участия и хочет урвать и свою долю пока шото еще осталось а не приблизить ваше ламбо и туземун. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 22:55

jabba Да нет, почему же я не представляю, я вот часто вспоминаю один репортаж в ТСН, в 2016 чтоли?, как полиция или СБУ обнаружили не законный ,хакерский чуть ли не притон, и те испуганные глаза ,соплявого, прыщавого подростка,за спиной которого жужало десяток самых обыкновенных ферм с "красными"картами.
vovodabravis
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