Додано: Суб 21 лип, 2018 22:17

artist_007 написав: jabba написав: artist_007 Вы серьезно думаете что во время тюльпановой лихорадки в Голландии лопались луковицы тюльпанов а не пузырь цен на них, что так рьяно доказываете что овнокоины чем то от луковиц отличаются? Вы серьезно думаете что во время тюльпановой лихорадки в Голландии лопались луковицы тюльпанов а не пузырь цен на них, что так рьяно доказываете что овнокоины чем то от луковиц отличаются?

Я утверждаю, что от луковиц не отличаются также ни золото, ни серебро, ни алмазы, ни нефть, ни металлы, ни недвижимость - все то, что имеет биржевую ценность. Все, что можно купить или продать на свободном рынке.

А .овнокоины - это Ваша личная, глубоко субъективная оценка актива, природу которого лично Вы,по какой-то причине, не можете понять или принять.



jabba написав: Им даже цена будет как луковицам, когда все это безобразие с ценой закончится - от почти ничего за обычные и до двадцати баксов за самый дорогой и редкий сорт. Им даже цена будет как луковицам, когда все это безобразие с ценой закончится - от почти ничего за обычные и до двадцати баксов за самый дорогой и редкий сорт.

Кто ж спорит?

Всё в жизни рано или поздно устаревает и падает в цене.

Луковицы, золото, технологии, железо ... и мы все умрем.

И что?

К примеру,евро тоже, рано или поздно, упадет в цене или перестанет существовать- мне от этого воздержаться им пользоваться или использовать как актив ?

Я утверждаю, что от луковиц не отличаются также ни золото, ни серебро, ни алмазы, ни нефть, ни металлы, ни недвижимость - все то, что имеет биржевую ценность. Все, что можно купить или продать на свободном рынке.А .овнокоины - это Ваша личная, глубоко субъективная оценка актива, природу которого лично Вы,по какой-то причине, не можете понять или принять.Кто ж спорит?Всё в жизни рано или поздно устаревает и падает в цене.Луковицы, золото, технологии, железо ... и мы все умрем.И что?К примеру,евро тоже, рано или поздно, упадет в цене или перестанет существовать- мне от этого воздержаться им пользоваться или использовать как актив

Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить.Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет.