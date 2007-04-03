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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лип, 2018 21:32
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andrein
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:16
Vitaka написав:
Панэ artist_007
, я покажусь аморальным и циничным человеком, но если честно, меня не интересует, чем является крипта. Интересует только два момента: ежедневное увеличение баланса на бирже и как долго эта карусель продлится. А посему выскажите свое ИМХО по-поводу 10-го августа.
П.С. Искренне жаль тех кто вышел в окно на фоне крипты.
Странно, я вроде уже писАл.
По моему мнению, до 10го августа будет незначительный рост с верхней границей в районе 7800.
Т.к. самые рисковые инвесторы неизбежно захотят прикупить актив, чтобы оказаться на коне первыми, в случае положительного решения SEC.
А вот после 10-го числа - неопределенность, т.к ближайшее событие после 10-го числа - 18 августа, закрытие контрактов на фьючерсы CBOE.
По идее, перед закрытием фьючерсов может резко рвануть в любую сторону, в зависимости от условий контрактов, с отскоком в другую сторону после 18-го.
В любом случае, я пока вне рынка, только вывод в фиат на хлебушек.
И других призываю пока в ближайшее время не соваться и не делать резких движений.
Покупай на слухах, продавай на фактах -никто не отменял.
Все будет зависеть, найдет ли SEC приемлимую формулировку для участников рынка, которая всех устроит.
Если найдет - то с высокой степенью вероятности ожидаю, что к середине сентября капитализация крипторынка начнет увеличиваться неплохими темпами.
Если "ни рыба, ни мясо,бла-бла-бла..."или перенос решения на другую дату аж до следующего года, то ожидаю бесконечную болтанку в диапазоне 5500-7800 приблизительно до ноября 2018г, а оттуда можем довольно быстро провалиться и ниже пресловутых 3000, предсказанных Зеброй.
Вот такое мое ИМХО.
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artist_007
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:17
artist_007 написав: jabba написав:artist_007
Вы серьезно думаете что во время тюльпановой лихорадки в Голландии лопались луковицы тюльпанов а не пузырь цен на них, что так рьяно доказываете что овнокоины чем то от луковиц отличаются?
Я утверждаю, что от луковиц не отличаются также ни золото, ни серебро, ни алмазы, ни нефть, ни металлы, ни недвижимость - все то, что имеет биржевую ценность. Все, что можно купить или продать на свободном рынке.
А .овнокоины - это Ваша личная, глубоко субъективная оценка актива, природу которого лично Вы,по какой-то причине, не можете понять или принять.
jabba написав:
Им даже цена будет как луковицам, когда все это безобразие с ценой закончится - от почти ничего за обычные и до двадцати баксов за самый дорогой и редкий сорт.
Кто ж спорит?
Всё в жизни рано или поздно устаревает и падает в цене.
Луковицы, золото, технологии, железо ... и мы все умрем.
И что?
К примеру,евро тоже, рано или поздно, упадет в цене или перестанет существовать- мне от этого воздержаться им пользоваться или использовать как актив
?
Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.
Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))
И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.
И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить.
Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет.
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jabba
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:22
Что-то сильно у Артиста подгорает, как для чела, находящегося вне рынка.
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airmax78
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:25
jabba
Сьогодні Рада з Фінансової Стабільності підтримала концепцію регулювання операцій з криптовалютами! Ця концепція передбачає визнання певних категорій криптовалют та токенів фінансовими інструментами, роль та функції державних органів (НБУ, НКЦПФР, Мінфін (ДФС), Держфінмон) у регулюванні обігу цих інструментів, ліцензування учасників операцій, розкриття інформації, тощо
вы понимаете всю глубину преступления))) узаконивание пирамиды))) легализация операций с какими-то циферками и ноликами))) я уважаю каждую личность, и прошу того-же, и был бы вам глубоко признателен ,если бы вы немного углубились в тему,для дальнейшей конструктивной беседы,буду благодарен за понимание, и с нетерпением жду продолжения беседы,уже с знающим все подводные камни,и свободно разбирающимся в вопросе собеседником.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:55
jabba Да нет, почему же я не представляю, я вот часто вспоминаю один репортаж в ТСН, в 2016 чтоли?, как полиция или СБУ обнаружили не законный ,хакерский чуть ли не притон, и те испуганные глаза ,соплявого, прыщавого подростка,за спиной которого жужало десяток самых обыкновенных ферм с "красными"картами.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 22:56
jabba написав:
Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.
Не путайте теплое с мягким!
Я говорю о том, что логическая цепочка у Вас и прочих аирмаксов выстроена в ключе "крипта - г@вно, потому что это пузырь".Лента Мебиуса с причинно-следственными связями,завязанными сами на себя.
Так с таким же успехом я могу назвать г@вном все, что было или есть на рынке пузырем - золото, серебро, недвига и т.д.
Вот и все.
И не надо лишних сентенций, все предельно понятно.
jabba написав:
Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))
Ага, весь вопрос в том, по какому курсу и как обменяют.
У меня есть знакомые в Германии,которые в стихах и в красках рассказывали, как обменивали марки на евро, и как все были в восторге.
Да и может случиться очередной брекзит, каталонекзит и прочая, в результате чего евро сильно просядет.Так что, от этого мне тоже считать его фекальным активом?
jabba написав:
И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.
О.К.
Конечно, куча народа торгуют криптой нигде и никак.
Аллес.
И перестаньте постить ахинею о том, что я кого-то куда-то завлекаю.
Я просто не мыслю средневековыми догмами, как Вы сотоварищи.
jabba написав:
И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить.
Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет.
О, этого я и ожидал
.
В Японии я это сделаю легко и непринужденно.
И не надо мне говорить, что мы не в Японии.
То вы банки не считаете пирамидой, за исключением Украинских, то ссылаетесь на Украинские банки, которые не считают биткоин активом.
Батюшка, вы или трусы наденьте, или крестик снимите
.
Или мы говорим о крипте только применительно к Украине, или мы говорим о крипте взагали во всем мире.
А то - тут кручу, тут верчу, тут рыбу заворачиваю.
Так, ну вас, пойду спать.
Всем профита!
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artist_007
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Додано: Суб 21 лип, 2018 23:01
artist_007 аналогично и вам профита,спокойной ночи
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vovodabravis
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