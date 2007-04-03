Додано: Суб 21 лип, 2018 22:56

jabba написав: Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул. Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.

jabba написав: Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. )) Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))

jabba написав: И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи. И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.

jabba написав: И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить. Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет. И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить.Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет.

Не путайте теплое с мягким!Я говорю о том, что логическая цепочка у Вас и прочих аирмаксов выстроена в ключе "крипта - г@вно, потому что это пузырь".Лента Мебиуса с причинно-следственными связями,завязанными сами на себя.Так с таким же успехом я могу назвать г@вном все, что было или есть на рынке пузырем - золото, серебро, недвига и т.д.Вот и все.И не надо лишних сентенций, все предельно понятно.Ага, весь вопрос в том, по какому курсу и как обменяют.У меня есть знакомые в Германии,которые в стихах и в красках рассказывали, как обменивали марки на евро, и как все были в восторге.Да и может случиться очередной брекзит, каталонекзит и прочая, в результате чего евро сильно просядет.Так что, от этого мне тоже считать его фекальным активом?О.К.Конечно, куча народа торгуют криптой нигде и никак.Аллес.И перестаньте постить ахинею о том, что я кого-то куда-то завлекаю.Я просто не мыслю средневековыми догмами, как Вы сотоварищи.О, этого я и ожидалВ Японии я это сделаю легко и непринужденно.И не надо мне говорить, что мы не в Японии.То вы банки не считаете пирамидой, за исключением Украинских, то ссылаетесь на Украинские банки, которые не считают биткоин активом.Батюшка, вы или трусы наденьте, или крестик снимитеИли мы говорим о крипте только применительно к Украине, или мы говорим о крипте взагали во всем мире.А то - тут кручу, тут верчу, тут рыбу заворачиваю.Так, ну вас, пойду спать.Всем профита!