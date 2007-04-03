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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1276127712781279 Рівень відкупу Біткойну, $? Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148 1) $6250 і вище 23% 34 2) $6000-$6249 4% 6 3) $5900-$5999 1% 2 4) $5750-$5899 2% 3 5) $5500-$5749 4% 6 6) $5000-$5499 8% 12 7) $4500-$4999 6% 9 8 $3500-$4499 9% 13 9) $2500-$3499 6% 9 10) нижче $2500 36% 54 Всього голосів : 148 Додано: Суб 21 лип, 2018 23:34 artist_007 написав: jabba написав: Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул. Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.

Не путайте теплое с мягким!

Я говорю о том, что логическая цепочка у Вас и прочих аирмаксов выстроена в ключе "крипта - г@вно, потому что это пузырь".Лента Мебиуса с причинно-следственными связями,завязанными сами на себя.

Так с таким же успехом я могу назвать г@вном все, что было или есть на рынке пузырем - золото, серебро, недвига и т.д.

Вот и все.

И не надо лишних сентенций, все предельно понятно.



jabba написав: Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. )) Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))

Ага, весь вопрос в том, по какому курсу и как обменяют.

У меня есть знакомые в Германии,которые в стихах и в красках рассказывали, как обменивали марки на евро, и как все были в восторге.

Да и может случиться очередной брекзит, каталонекзит и прочая, в результате чего евро сильно просядет.Так что, от этого мне тоже считать его фекальным активом?



jabba написав: И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи. И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.



О.К.

Конечно, куча народа торгуют криптой нигде и никак.

Аллес.

И перестаньте постить ахинею о том, что я кого-то куда-то завлекаю.

Я просто не мыслю средневековыми догмами, как Вы сотоварищи.

jabba написав: И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить. Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет. И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить.Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет.

О, этого я и ожидал .

В Японии я это сделаю легко и непринужденно.

И не надо мне говорить, что мы не в Японии.

То вы банки не считаете пирамидой, за исключением Украинских, то ссылаетесь на Украинские банки, которые не считают биткоин активом.

Батюшка, вы или трусы наденьте, или крестик снимите .

Или мы говорим о крипте только применительно к Украине, или мы говорим о крипте взагали во всем мире.

А то - тут кручу, тут верчу, тут рыбу заворачиваю.

Так, ну вас, пойду спать.

Всем профита! Не путайте теплое с мягким!Я говорю о том, что логическая цепочка у Вас и прочих аирмаксов выстроена в ключе "крипта - г@вно, потому что это пузырь".Лента Мебиуса с причинно-следственными связями,завязанными сами на себя.Так с таким же успехом я могу назвать г@вном все, что было или есть на рынке пузырем - золото, серебро, недвига и т.д.Вот и все.И не надо лишних сентенций, все предельно понятно.Ага, весь вопрос в том, по какому курсу и как обменяют.У меня есть знакомые в Германии,которые в стихах и в красках рассказывали, как обменивали марки на евро, и как все были в восторге.Да и может случиться очередной брекзит, каталонекзит и прочая, в результате чего евро сильно просядет.Так что, от этого мне тоже считать его фекальным активом?О.К.Конечно, куча народа торгуют криптой нигде и никак.Аллес.И перестаньте постить ахинею о том, что я кого-то куда-то завлекаю.Я просто не мыслю средневековыми догмами, как Вы сотоварищи.О, этого я и ожидалВ Японии я это сделаю легко и непринужденно.И не надо мне говорить, что мы не в Японии.То вы банки не считаете пирамидой, за исключением Украинских, то ссылаетесь на Украинские банки, которые не считают биткоин активом.Батюшка, вы или трусы наденьте, или крестик снимитеИли мы говорим о крипте только применительно к Украине, или мы говорим о крипте взагали во всем мире.А то - тут кручу, тут верчу, тут рыбу заворачиваю.Так, ну вас, пойду спать.Всем профита!



Все что переоценено на порядки является овном. Даже то что в разы и то по такой цене оно овно - даже золото. Так шо ваши овнокоины не в одиночестве. Только когда цена снизится до справедливой - оно перестает быть овном. Беда только что у овнокоинов справедливая цена стремится к нулю в отличие от недвиги или золота. Всего то маленькая незаметная вам разница.





Может ваших друзей поимели при обмене местные бывшие наши - но всем остальным поменяли по за 2 года заранее оговоренному курсу - 1,95583 марки за ойро. Мало того - и по сей день бундесбанк без проблем поменяет марки на евро по все тому же курсу.



Куча народа торгует героином где-то и как-то но причем тут биржа?



Ну насчет кредита под залог какого-то карбо в японском банке - признайтесь, это вы уже сами придумали, для красного словца? Все что переоценено на порядки является овном. Даже то что в разы и то по такой цене оно овно - даже золото. Так шо ваши овнокоины не в одиночестве. Только когда цена снизится до справедливой - оно перестает быть овном. Беда только что у овнокоинов справедливая цена стремится к нулю в отличие от недвиги или золота. Всего то маленькая незаметная вам разница.Может ваших друзей поимели при обмене местные бывшие наши - но всем остальным поменяли по за 2 года заранее оговоренному курсу - 1,95583 марки за ойро. Мало того - и по сей день бундесбанк без проблем поменяет марки на евро по все тому же курсу.Куча народа торгует героином где-то и как-то но причем тут биржа?Ну насчет кредита под залог какого-то карбо в японском банке - признайтесь, это вы уже сами придумали, для красного словца? jabba

Повідомлень: 5062 З нами з: 18.12.08 Подякував: 297 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1276127712781279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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