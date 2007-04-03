jabba написав:Нефть, золото, алмазы, недвига имеет в данный момент ценовой пузырь? Ну золото переоценено процентов на 20-30 но это уже не пузырь а то шо от него осталось когда пузырь с треском лопнул.
Не путайте теплое с мягким! Я говорю о том, что логическая цепочка у Вас и прочих аирмаксов выстроена в ключе "крипта - г@вно, потому что это пузырь".Лента Мебиуса с причинно-следственными связями,завязанными сами на себя. Так с таким же успехом я могу назвать г@вном все, что было или есть на рынке пузырем - золото, серебро, недвига и т.д. Вот и все. И не надо лишних сентенций, все предельно понятно.
jabba написав:Или может евро переоценено? Кстати евро вас наверняка переживет. А если и не переживет - то его беспрепятственно обменяют на что-то другое, как обменяли марки и прочие франки на евро. Если не случиться ядерной войны. Но в таком случае не будет ни крипты ни возможно вообще компов и даже электричества. ))
Ага, весь вопрос в том, по какому курсу и как обменяют. У меня есть знакомые в Германии,которые в стихах и в красках рассказывали, как обменивали марки на евро, и как все были в восторге. Да и может случиться очередной брекзит, каталонекзит и прочая, в результате чего евро сильно просядет.Так что, от этого мне тоже считать его фекальным активом?
jabba написав:И хватит заманивать новых буратин очередным враньем. Нет никакой биржевой торговли криптой. Единственно есть безпоставочный фучерс только на биток - но это сродни фучерсу на погоду. А ..овнобиржи которые вы по ошибке считаете биржами - то вовсе не биржи.
О.К. Конечно, куча народа торгуют криптой нигде и никак. Аллес. И перестаньте постить ахинею о том, что я кого-то куда-то завлекаю. Я просто не мыслю средневековыми догмами, как Вы сотоварищи.
jabba написав:И актив ли ваши овнокоины - это вы узнаете в банке, когда попробуете под их залог кредит получить. Там вам быстро расскажут шо актив а шо нет.
О, этого я и ожидал . В Японии я это сделаю легко и непринужденно. И не надо мне говорить, что мы не в Японии. То вы банки не считаете пирамидой, за исключением Украинских, то ссылаетесь на Украинские банки, которые не считают биткоин активом. Батюшка, вы или трусы наденьте, или крестик снимите . Или мы говорим о крипте только применительно к Украине, или мы говорим о крипте взагали во всем мире. А то - тут кручу, тут верчу, тут рыбу заворачиваю. Так, ну вас, пойду спать. Всем профита!
Все что переоценено на порядки является овном. Даже то что в разы и то по такой цене оно овно - даже золото. Так шо ваши овнокоины не в одиночестве. Только когда цена снизится до справедливой - оно перестает быть овном. Беда только что у овнокоинов справедливая цена стремится к нулю в отличие от недвиги или золота. Всего то маленькая незаметная вам разница.
Может ваших друзей поимели при обмене местные бывшие наши - но всем остальным поменяли по за 2 года заранее оговоренному курсу - 1,95583 марки за ойро. Мало того - и по сей день бундесбанк без проблем поменяет марки на евро по все тому же курсу.
Куча народа торгует героином где-то и как-то но причем тут биржа?
Ну насчет кредита под залог какого-то карбо в японском банке - признайтесь, это вы уже сами придумали, для красного словца?
jabba написав:Все что переоценено на порядки является овном. Даже то что в разы и то по такой цене оно овно - даже золото. Так шо ваши овнокоины не в одиночестве. Только когда цена снизится до справедливой - оно перестает быть овном. Беда только что у овнокоинов справедливая цена стремится к нулю в отличие от недвиги или золота. Всего то маленькая незаметная вам разница.
Не поделитесь методикой определения справедливой цены любого биржевого актива? А то создаётся впечатление, что вокруг одно гуано и никакой справедливости
jabba сегодня сделал мой день !!! Ржу в голос! Теперь мне все понятно. Биткоинофобы -просто финансовые анархисты. Они не любят не только биткоин и крипту, они не любят также презренный металл, денежные знаки и торговые площадки, на которых совершаются сделки, отличные от каноничных, укоренившихся в их мозгу))). Что и требовалось доказать. У меня вопросов больше нет !
jabba написав:artist_007 Вы серьезно думаете что во время тюльпановой лихорадки в Голландии лопались луковицы тюльпанов а не пузырь цен на них, что так рьяно доказываете что овнокоины чем то от луковиц отличаются?
Я утверждаю, что от луковиц не отличаются также ни золото, ни серебро, ни алмазы, ни нефть, ни металлы, ни недвижимость - все то, что имеет биржевую ценность. Все, что можно купить или продать на свободном рынке. А .овнокоины - это Ваша личная, глубоко субъективная оценка актива, природу которого лично Вы,по какой-то причине, не можете понять или принять.
jabba написав: Им даже цена будет как луковицам, когда все это безобразие с ценой закончится - от почти ничего за обычные и до двадцати баксов за самый дорогой и редкий сорт.
Кто ж спорит? Всё в жизни рано или поздно устаревает и падает в цене. Луковицы, золото, технологии, железо ... и мы все умрем. И что? К примеру,евро тоже, рано или поздно, упадет в цене или перестанет существовать- мне от этого воздержаться им пользоваться или использовать как актив ?
jabba написав:Да и ваша настойчивость абсолютно без обоснованно употреблять термин "активы" к бессмысленному и бесполезному набору цифр на компе мягко говоря попахивает мошенничеством. Этак завтра активами будете считать артефакты в какой-то компьютерной игре по сети?
О, да. "Бессмысленный и бесполезный набор цифр" - занесу к себе в цитатник Опять крутимся вокруг вопроса о применимости актива в народном хозяйстве? Я уже тут кучу ссылок надавал. Ну, вот Вам и подобным статья. Старенькая, правда, и на вражеском ресурсе, но это простейшее толкование, что же такое криптовалюта.https://spark.ru/startup/neuroseed/blog/31594/kriptovalyuti-po-stranam-kto-priznal-i-v-kakom-formate Это не моя настойчивость употреблять термин "активы", со мной согласны как минимум несколько крупных финансовых регуляторов в рвзличных странах А вот Ваша как раз позиция попахивает средневековьем. Не пущать и предавать анафеме все то, природу чего в силу субъективных факторов Вы объяснить не можете или не хотите. За сим откланиваюсь.
Про "бессмысленность и безпощадность". Не стоит путать две вещи: применимость технологии как таковой и ценности некого актива, являющегося частным случаем применения технологии. Применение технологии совсем не означает даже наличия некого "@#$&коина", а стопиццот разновидностей этих *коинов не означает, что представляют из себя хоть что-нибудь ценное, даже если технология, на которой они основаны, активно применяется в экономике. Точно так же присвоение *коинам легального статуса где-либо не означает, что они автоматически стали ценны и востребованы.