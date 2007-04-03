Додано: Нед 22 лип, 2018 16:24

jabba написав: artist_007 Там по этой (более чем желтой судя по адресу ) ссылке нет ни одного слова "Банк". Там по этой (более чем желтой судя по адресу ) ссылке нет ни одного слова "Банк".

jabba написав: Глава ФРС считает биткоин не настоящей валютой

https://minfin.com.ua/2018/07/22/34352272/ Глава ФРС считает биткоин не настоящей валютой

Меня умиляет, что Вы тут же даете ссылку на частный сайт, который точно так же можно назвать желтымВы серьезно считаете, что компания, предоставляющая услуги на рынке Японии с 1976 года, работает без банковской лицензии регулятора своей страны, и не имеет отделений по обслуживанию клиентов?Или Вы говорите только о национальных банках стран?Тогда уточняйте, что "в любом национальном банке Вам не дадут кредит под залог биткоин".Это и ежу понятно.Любой актив, который конкурирует с национальной валютой любой страны по функциям, не будет одобрен ни одним из национальных банков.Точно так же в этой новостиЧто Вы хотели услышать из уст председателя самого могущественного финансового регулятора в мире?"Биткоин - это круто - инвестируйте в биткоин"Его задача не допустить крах финансовой системы, на которой держится львиная доля финансовых взаиморасчетов в мире, для которой децентрализованные активы, в которых нельзя контролировать эмиссию, опасны и составляют конкуренцию (по крайней мере, до тех пор, пока они незарегулированы).Тем не менее главный месседж Ваш понятенЕсть, правда, в Ваших размышлениях ...скажем так, неточности.Проблема в том, что фонда - уже давно имеет признаки пузыря, которого всеми силами удерживают от обрушения.(Да, да, фонда - пузырь и поэтому она г@вноПока фонду удерживают от обвала, но как только она посыпется - а это только вопрос времени, капиталам нужно будет куда-то деваться.Поэтому, если не придумают ничего нового и интересного, крипта еще расцветет буйным цветом.Если придумают, вот тогда крипту затолкают под плинтус и она не будет никому не интересна.А сейчас - нравится Вам это или нет, ее генерируют, она продается, покупается, и участвует в финансовых потоках по всему миру.Вон Зебра тоже ее презирает, но копеечку зарабатываетГодится ли крипта для неподготовленного инвестора?Я тоже отвечу - нет, не годится.Нужно, как минимум, понимать, что такое рисковый актив и как его обслуживать в своем портфеле инвестиций.Блин, опять вместо темы ветки вовлекли меня в бесполезную дискуссию на тему "Нафига козе баян"?