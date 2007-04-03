|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:46
Вы сможете получить кредит на сумму до 50% от текущей стоимости криптовалюты
НЕВОЗВРАТ КРЕДИТА ИЛИ ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ НА 30% ОТ СТАРТОВОЙ:
1 Заемщик не возвращает кредит в установленные сроки или цена криптовалюты в залоге падает на 30%.
2 Хранитель продает криптовалюту.
3 Хранитель перечисляет средства Кредитору.
4 Кредитор погашает задолженность Заемщика за счет полученных средств.
Условия так себе
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 329 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:52
Игорь
Если залог группы "Г" то и условия г..
В ломбардах что у нас что в Японии не дураки сидят.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5073
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:56
jabba написав:Игорь
Если залог группы "Г" то и условия г..
В ломбардах что у нас что в Японии не дураки сидят.
Но ведь сама то услуга предоставляется, не так ли
?
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лип, 2018 17:35
artist_007 Банками - нет.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5073
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лип, 2018 08:01
https://news.finance.ua/ru/news/-/430625/tri-prichiny-po-kotorym-dominirovaniyu-bitkoin-kitov-vskore-pridet-konets-ekspert
Три причины, по которым доминированию Биткоин-китов вскоре придет конец - эксперт
Goldman Sachs
-банк
Nasdaq
Одна из трёх основных фондовых бирж Америки
-
vovodabravis
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 26.03.18
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лип, 2018 10:34
Одновременно вкидывают новости о привлекательности рынка, гонят к 10-му числу.
Если такими темпами будем расти, как сейчас, до 10 числа можем и за 10к сходить, ИМХО.
Если от 7800 не будет сильного отскока.
Ближе к 7800 можно часть депозита слить, так и сделаю.
-
artist_007
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 02.01.11
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:08
artist_007 я половину за7300,вторую за 7400, и вот буду 0.01 намайненного выводить, но наверное подожду 8к
-
vovodabravis
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 26.03.18
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55118
|166449465
|
Пон 23 лип, 2018 12:16
ЛАД
|
|6332
|1339905
|
Пон 23 лип, 2018 09:38
ЛОБ
|
|38
|37912
|
|