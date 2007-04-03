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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1278127912801281>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:46

  artist_007 написав:Ой :mrgreen:
https://skarbcoin.com.ua/

Вы сможете получить кредит на сумму до 50% от текущей стоимости криптовалюты
НЕВОЗВРАТ КРЕДИТА ИЛИ ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ НА 30% ОТ СТАРТОВОЙ:
1 Заемщик не возвращает кредит в установленные сроки или цена криптовалюты в залоге падает на 30%.
2 Хранитель продает криптовалюту.
3 Хранитель перечисляет средства Кредитору.
4 Кредитор погашает задолженность Заемщика за счет полученных средств.
Условия так себе
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:52

Игорь Если залог группы "Г" то и условия г..
В ломбардах что у нас что в Японии не дураки сидят. :wink:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:56

  jabba написав:Игорь Если залог группы "Г" то и условия г..
В ломбардах что у нас что в Японии не дураки сидят. :wink:

Но ведь сама то услуга предоставляется, не так ли :wink: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:35

artist_007 Банками - нет.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 08:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Три причины, по которым доминированию Биткоин-китов вскоре придет конец - эксперт
https://news.finance.ua/ru/news/-/430625/tri-prichiny-po-kotorym-dominirovaniyu-bitkoin-kitov-vskore-pridet-konets-ekspert
Goldman Sachs
-банк
Nasdaq
Одна из трёх основных фондовых бирж Америки
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 10:34

  vovodabravis написав:
Три причины, по которым доминированию Биткоин-китов вскоре придет конец - эксперт
https://news.finance.ua/ru/news/-/430625/tri-prichiny-po-kotorym-dominirovaniyu-bitkoin-kitov-vskore-pridet-konets-ekspert
Goldman Sachs
-банк
Nasdaq
Одна из трёх основных фондовых бирж Америки

Одновременно вкидывают новости о привлекательности рынка, гонят к 10-му числу.
Если такими темпами будем расти, как сейчас, до 10 числа можем и за 10к сходить, ИМХО.
Если от 7800 не будет сильного отскока.
Ближе к 7800 можно часть депозита слить, так и сделаю.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:08

artist_007 я половину за7300,вторую за 7400, и вот буду 0.01 намайненного выводить, но наверное подожду 8к
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 13:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Google добавил Bitcoin, Ethereum и Litecoin в конвертер валют

А помните как был вброс ,что google запретит любую информацию по крипте на их поисковике)))) время как всегда роставляет все ,по своим местам.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:29

Хорошо идем :mrgreen: !
ЗЫ:чето дрочеры попрятались.Не иначе как пропивают кредиты под залог недвижимости :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:03

artist_007 так рост ведь, эт если 8к не пробьем и пойдем вниз,тогда и явятся
vovodabravis
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