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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:41
Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения
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vovodabravis
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Додано: Вів 24 лип, 2018 08:43
vovodabravis написав:Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения
Везде это где, конкретнее
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Faceless
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:16
vovodabravis написав:
Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения
Ну не смяшите... Вы давеча пасемьтриста бульбашки на доллары обменяли? Не? Неужто низзя тихонечко спикулировать не надувая шчёки в обе стороны?
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Vitaka
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