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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Везде это где, конкретнее
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:16
Ну не смяшите... Вы давеча пасемьтриста бульбашки на доллары обменяли? Не? Неужто низзя тихонечко спикулировать не надувая шчёки в обе стороны?
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:45
Да не писать сейчас надо, а ломиться в крипту на всю каклету, пока не началось
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кажется пошла массовая фиксация профита по битку.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:32
Faceless минфин, инфа по крипте,юнн и тд и тп, да в принципе даже здесь была статья
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:37
да не очень я рисковый, но 8 зелеными я готов рискнуть)))так что жду 8к, а упадет, ну и что те 200 грн, заработал основным активом все равно больше,
и вот что , нужно вас сюда загонять только стебом?В который раз прошу не молчать во время роста.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41
Я молчу, патамушта фсьо внимание на графики, шорты и т.д. Занят я Мне шо рост, шо падение - одинаково хорошо Шо ещё написать?
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:45
А шо с рипом? Када там туземююн?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
clientage, риплом не баловался... Эфир, кеша, эос - всё вчера прижимали, тока битку и зека пихали Сложно сказать, шо манипуляторам в конкретный промежуток времени в голову взбредёт. у них же более полная статистика - вот и включают зелёную или красную кнопку. Я вчера к древнему шорту открыл небольшой лонг на эос и эфир, на случай, если битка таки будет расти. Ииии? Закрыл лонги только сегодня
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