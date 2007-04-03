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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1278127912801281

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

vovodabravis написав:Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения
Везде это где, конкретнее
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:16

  vovodabravis написав:Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения


Ну не смяшите... Вы давеча пасемьтриста бульбашки на доллары обменяли? Не? Неужто низзя тихонечко спикулировать не надувая шчёки в обе стороны?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 09:45

  vovodabravis написав:Даже не знаю где правильно писать данный пост,Читаю новости по странам ,везде легализируют крипту, криптобанкоматы,банки,фондовые биржи , на тле новостей о мировом рынке и настроению к доллару,терзают меня смутные сомнения

Да не писать сейчас надо, а ломиться в крипту на всю каклету, пока не началось :shock:
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кажется пошла массовая фиксация профита по битку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:32

Faceless минфин, инфа по крипте,юнн и тд и тп, да в принципе даже здесь была статья
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:37

да не очень я рисковый, но 8 зелеными я готов рискнуть)))так что жду 8к, а упадет, ну и что те 200 грн, заработал основным активом все равно больше,
и вот что , нужно вас сюда загонять только стебом?В который раз прошу не молчать во время роста.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:41

  vovodabravis написав:да не очень я рисковый, но 8 зелеными я готов рискнуть)))так что жду 8к, а упадет, ну и что те 200 грн, заработал основным активом все равно больше,
и вот что , нужно вас сюда загонять только стебом?В который раз прошу не молчать во время роста.


Я молчу, патамушта фсьо внимание на графики, шорты и т.д. Занят я :) Мне шо рост, шо падение - одинаково хорошо :) Шо ещё написать?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:45

  Vitaka написав:
  vovodabravis написав:да не очень я рисковый, но 8 зелеными я готов рискнуть)))так что жду 8к, а упадет, ну и что те 200 грн, заработал основным активом все равно больше,
и вот что , нужно вас сюда загонять только стебом?В который раз прошу не молчать во время роста.


Я молчу, патамушта фсьо внимание на графики, шорты и т.д. Занят я :) Мне шо рост, шо падение - одинаково хорошо :) Шо ещё написать?

А шо с рипом? Када там туземююн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

clientage, риплом не баловался... Эфир, кеша, эос - всё вчера прижимали, тока битку и зека пихали :) Сложно сказать, шо манипуляторам в конкретный промежуток времени в голову взбредёт. у них же более полная статистика - вот и включают зелёную или красную кнопку. Я вчера к древнему шорту открыл небольшой лонг на эос и эфир, на случай, если битка таки будет расти. Ииии? Закрыл лонги только сегодня :)
Vitaka
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