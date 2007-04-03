Вас попросили конкретнее, а вы ни цитат ни ссылок
Что-то не припомню последнее время каких-то серьезных событий в плане легализации крипты
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:18
Вас попросили конкретнее, а вы ни цитат ни ссылок
Что-то не припомню последнее время каких-то серьезных событий в плане легализации крипты
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я вижу по Бинанс, шо кэш растет быстрее эфира, вернее эфир чото оч. медленно растёт.
А уже 8К по битку!
А вот рипл ну как упал, то дней 5 топчется на месте.
Почему?
Или теперь рипл взлетит?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:28
Нет в этом цирке закономерностей... Посмотрите на график зека, например
Всё оно, то взлетает, то падает... Ждите, раз убыток. Кстати, кеша вчера прилично приседал, а сегодня утром вверх пошел.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вывел свои 0.012 с + 8 зеленных , какое-то двоякое ощущение(куплю персики на шаровых 200 грн)
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
по моєму, вийшли на "економічно обгрунтований рівень"
XRP = $0.5+-
ETH = $500+-
BTC ще має запас падіння
по XRP класичний графік з ТАУ щодо реакції коливальної ланки із затуханням на ступінчастий вплив
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39
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