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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1279128012811282

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:18

  vovodabravis написав:Faceless минфин, инфа по крипте,юнн и тд и тп, да в принципе даже здесь была статья

Вас попросили конкретнее, а вы ни цитат ни ссылок
Что-то не припомню последнее время каких-то серьезных событий в плане легализации крипты
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Эфир, кеша, эос - всё вчера прижимали, тока битку и зека пихали

Я вижу по Бинанс, шо кэш растет быстрее эфира, вернее эфир чото оч. медленно растёт.
А уже 8К по битку!
А вот рипл ну как упал, то дней 5 топчется на месте.
Почему?
Или теперь рипл взлетит?! :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:28

  clientage написав:
  Vitaka написав:Эфир, кеша, эос - всё вчера прижимали, тока битку и зека пихали

Я вижу по Бинанс, шо кэш растет быстрее эфира, вернее эфир чото оч. медленно растёт.
А уже 8К по битку!
А вот рипл ну как упал, то дней 5 топчется на месте.
Почему?
Или теперь рипл взлетит?! :wink:


Нет в этом цирке закономерностей... Посмотрите на график зека, например :)
Всё оно, то взлетает, то падает... Ждите, раз убыток. Кстати, кеша вчера прилично приседал, а сегодня утром вверх пошел.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:32

clientage еще не 8к(пики не в счет)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

вывел свои 0.012 с + 8 зеленных , какое-то двоякое ощущение(куплю персики на шаровых 200 грн)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

по моєму, вийшли на "економічно обгрунтований рівень"
XRP = $0.5+-
ETH = $500+-
BTC ще має запас падіння

по XRP класичний графік з ТАУ щодо реакції коливальної ланки із затуханням на ступінчастий вплив
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39

  flyman написав:по моєму, вийшли на "економічно обгрунтований рівень"

Нет такого.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Реально недооценил хомяков. Альты почти не растут, а биток пампят. Напоминает ноябрь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 18:20

Zebra
Чтобы альты росли, надо, чтобы биток зафлетил по ровной пару дней.
Похоже биток просто спекули подталкивают.
Вряд ли на 9К потащат. Скорее откатят.

Интересно, что осенью/зимой ждёт в этом году.
Antidaf
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