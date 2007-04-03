Вас попросили конкретнее, а вы ни цитат ни ссылок
Что-то не припомню последнее время каких-то серьезных событий в плане легализации крипты
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:18
Вас попросили конкретнее, а вы ни цитат ни ссылок
Что-то не припомню последнее время каких-то серьезных событий в плане легализации крипты
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я вижу по Бинанс, шо кэш растет быстрее эфира, вернее эфир чото оч. медленно растёт.
А уже 8К по битку!
А вот рипл ну как упал, то дней 5 топчется на месте.
Почему?
Или теперь рипл взлетит?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:28
Нет в этом цирке закономерностей... Посмотрите на график зека, например
Всё оно, то взлетает, то падает... Ждите, раз убыток. Кстати, кеша вчера прилично приседал, а сегодня утром вверх пошел.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
вывел свои 0.012 с + 8 зеленных , какое-то двоякое ощущение(куплю персики на шаровых 200 грн)
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
по моєму, вийшли на "економічно обгрунтований рівень"
XRP = $0.5+-
ETH = $500+-
BTC ще має запас падіння
по XRP класичний графік з ТАУ щодо реакції коливальної ланки із затуханням на ступінчастий вплив
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:39
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:49
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Реально недооценил хомяков. Альты почти не растут, а биток пампят. Напоминает ноябрь.
Додано: Вів 24 лип, 2018 18:20
Zebra
Чтобы альты росли, надо, чтобы биток зафлетил по ровной пару дней.
Похоже биток просто спекули подталкивают.
Вряд ли на 9К потащат. Скорее откатят.
Интересно, что осенью/зимой ждёт в этом году.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:00
Просто несколько событий сошлись в одной точке -как минимум - отгрузка новых асиков и возможное одобрение SEC для ETF.
Bitmain выгоден памп битка.
Инвесторы и криптооптимисты заждались пампа.
Даже если бы его было невозможно сделать, его нужно было придумать (С)
ЗЫ: Зебра, Вы, как опытный зубр рынка, просто обязаны были понимать, что сходство графиков предыдущих периодов без анализа сопутствующих предпосылок в конкретный момент времени -зло. Но все равно ему поддались .
Самое смешное, что теперь вероятность похода еще выше вверх после 10 и до 18 числа сильно увеличилась,ИМХО.Независимо от решения SEC.
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