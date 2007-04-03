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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1280128112821283

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 148
1) $6250 і вище
23%
34
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как показывает практика - любые ожидания хода выше или ниже не оправдываются, рынок ситуации отыгрывает в цене заранее. Как было с фьючерсами - напарили лохам американским по 20к за штуку, а потом продавили цену вниз вплоть до 5.7к
Тоже самое будет и с SEC. Кто то сильно пампит биток и явно этот кто-то связан с американским рынком. Потом уже когда SEC одобрит - будет свеча вверх, хомяки начнут тарить на последнее, их всех побреют и свеча будет вниз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:а биток пампят.


опять мошенніческа біржа бітфінекс жгет фантіко-тезер? :)

просвітіть народ скільки там фінтіків зайшо
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Кто то сильно пампит биток и явно этот кто-то связан с американским рынком.


що ви тут брешете, по ФА і ТА все має бути!
а ну графіки в студію :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:15

  greenozon написав:
  Zebra написав:а биток пампят.


опять мошенніческа біржа бітфінекс жгет фантіко-тезер? :)

просвітіть народ скільки там фінтіків зайшо

на сайте тезера из оборота в этом месяце -200 млн изъяли

было $2,738,665,722.36
сейчас $2,538,665,722.36
Zebra
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