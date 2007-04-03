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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:07
Как показывает практика - любые ожидания хода выше или ниже не оправдываются, рынок ситуации отыгрывает в цене заранее. Как было с фьючерсами - напарили лохам американским по 20к за штуку, а потом продавили цену вниз вплоть до 5.7к
Тоже самое будет и с SEC. Кто то сильно пампит биток и явно этот кто-то связан с американским рынком. Потом уже когда SEC одобрит - будет свеча вверх, хомяки начнут тарить на последнее, их всех побреют и свеча будет вниз.
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Zebra
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:08
Zebra написав:
а биток пампят.
опять мошенніческа біржа бітфінекс жгет фантіко-тезер?
просвітіть народ скільки там фінтіків зайшо
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:09
Zebra написав:
Кто то сильно пампит биток и явно этот кто-то связан с американским рынком.
що ви тут брешете, по ФА і ТА все має бути!
а ну графіки в студію
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 24 лип, 2018 20:15
greenozon написав: Zebra написав:
а биток пампят.
опять мошенніческа біржа бітфінекс жгет фантіко-тезер?
просвітіть народ скільки там фінтіків зайшо
на сайте тезера из оборота в этом месяце -200 млн изъяли
было $2,738,665,722.36
сейчас $2,538,665,722.36
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Zebra
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Додано: Сер 25 лип, 2018 08:57
Продал часть битка по 8747 (exmo иногда балует). Залез в альты, далее по плану перелив с битка в них. Жду эфир по 600+
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Витаха
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:12
Витаха написав:
Продал часть битка по 8747 (exmo иногда балует).
На exmo рівня 8747 останні 2,5 місяці не було. А де у вас такий файний курс?
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042013
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:42
042013
Смотри к USDT:
BTC/USDT Low: 7973.54 USDT / High: 8815 USDT
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Витаха
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:03
vovodabravis, не малчу, пишу, шо присел битка, обороты упали... Скучаю... Смотреть и делать нечего... Баланса не растёть.
П.С. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила вопрос относительно пяти торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину. Решение должно быть в сентябре. Вроде 21-го числа.
Примечательно, что в заявлении SEC о пересмотре сроков рассмотрения ETF не были упомянуты активно обсуждаемые заявки VanEck и SolidX. Они получили более 100 комментариев, а решение по ним может быть принято уже в следующем месяце. Это про 10-е августа.
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Vitaka
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12
Vitaka написав:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила вопрос относительно пяти торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину. Решение должно быть в сентябре. Вроде 21-го числа.
Примечательно, что в заявлении SEC о пересмотре сроков рассмотрения ETF не были упомянуты активно обсуждаемые заявки VanEck и SolidX. Они получили более 100 комментариев, а решение по ним может быть принято уже в следующем месяце. Это про 10-е августа.
Пока 10-е число никто не отменял.
Кто-то явно испугался такого мощного импульса и пытается придержать коней
Будем смотреть по факту, что будет объявлено 10 числа.
Вполне возможно, и это решение будет затянуто до 21 сентября - в расчете, что институциональные инвесторы рьяно будут ломиться в крипту после сезона отпусков.
Самое главное - рост капитализации крипторынка. Если его не будет, то сбудутся все самые страшные прогнозы Зебры
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artist_007
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Додано: Чет 26 лип, 2018 15:04
artist_007 написав: Vitaka написав:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила вопрос относительно пяти торгуемых на бирже фондов (ETF), привязанных к биткоину. Решение должно быть в сентябре. Вроде 21-го числа.
Примечательно, что в заявлении SEC о пересмотре сроков рассмотрения ETF не были упомянуты активно обсуждаемые заявки VanEck и SolidX. Они получили более 100 комментариев, а решение по ним может быть принято уже в следующем месяце. Это про 10-е августа.
Пока 10-е число никто не отменял.
Кто-то явно испугался такого мощного импульса и пытается придержать коней
Будем смотреть по факту, что будет объявлено 10 числа.
Вполне возможно, и это решение будет затянуто до 21 сентября - в расчете, что институциональные инвесторы рьяно будут ломиться в крипту после сезона отпусков.
Самое главное - рост капитализации крипторынка. Если его не будет, то сбудутся все самые страшные прогнозы Зебры
Читайте внимательно. Вторая часть П.С. как раз про то, что 10-е число нихто не отменял.
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Vitaka
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