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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 149
1) $6250 і вище
23%
35
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Недолго в этот раз длился поход к туземуну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:25

  airmax78 написав:Недолго в этот раз длился поход к туземуну.


Эммм...Шта... :mrgreen: ?
artist_007
 
Повідомлень: 1025
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Подякував: 8 раз.
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