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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Недолго в этот раз длился поход к туземуну.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:25
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:31
Нормально все у битка - пнули его еще раз вверх.
Остальные токены пока брошены на произвол судьбы и забыты до лучших времен.
А вообще, интересно так выглядит график битка: медленное сползание - пинок вверх - коррекция... и как только намечается возврат к сползанию - снова мощный пинок вверх. Иногда тема разбавляется короткой безжалостной стрижкой воспрянувшего хомяка, чтобы не лез куда не просят.
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не всем суждено дожить до следующего туземуна:
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