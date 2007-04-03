Додано: Пон 30 лип, 2018 09:13

airmax78 Вот именно , что не вчера. В 2017 майнинг был сверх прибыльным, соответственно и облачный(хотя не когда не был его приспешником ,так как хватает мозгов собрать и обслужить систему самому) , а вот влазить в 2018 в дело, не посмотрев сути проблемы (а ведь на каждом заборе писали -не лезь!, а в ICO и подавно!), как можно было влезть ,в столь изначально не выгодное дело? Вот ответьте пожалуйста, вы когда вкладываете средства в новое для вас дело (и даже не в новое), неужели вы не взвешиваете все риски и не мониторите его на "актуальность"? Как можно обвинять кого-то ,если виновен сам? Да ,конечно можно сказать, что Hashflare мог закрыть приход новых инвесторов ,как только почувствовал утопление , но вы знаете хоть одну фирму которая так поступила?