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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Недолго в этот раз длился поход к туземуну.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:25
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:31
Нормально все у битка - пнули его еще раз вверх.
Остальные токены пока брошены на произвол судьбы и забыты до лучших времен.
А вообще, интересно так выглядит график битка: медленное сползание - пинок вверх - коррекция... и как только намечается возврат к сползанию - снова мощный пинок вверх. Иногда тема разбавляется короткой безжалостной стрижкой воспрянувшего хомяка, чтобы не лез куда не просят.
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не всем суждено дожить до следующего туземуна:
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:34
Феерично!
Из коментов и статьи:
И тем не менее только комментарии на хабре заставили меня прозреть, что есть такое ХэшФлеер, жаль только тогда когда я вложил в них 20 000 долларов. Считаю, что на хабре обязательно нужно пускать такие статьи, в комментариях очень быстро всех выводят на чистую воду.
и
бизнесменам удалось собрать $63 млн
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:38
airmax78 Статья жуткого невежды, который полез ,совсем не в свою парафию, дело не в том ,что оно не прибыльно, дело в том ,чтобы залезть туда ,нужны средства, говорить что майнинг был не выгодным ,это пик глупости ущербного мозга, говорить ,что майнинг не выгоден сейчас, аналогично (ведь не у всех розетка 0.5 доллара), говорить что входить в майнинг, в 2018 это глупо(если конечно оборудование достается ,чуть ли не на шару) вот та истинна, которую знает каждый , кто хоть попробовал на своей шкуре что это.
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54
Но эти ребята из Hashflare не сегодня майнингом занялись и даже не вчера и, вероятно, мозг у них не пиково ущербный. Но, в борьбе с "Таллин-Энерго" (или чьей там они э/энергией атмосферу отапливали) вынуждены были сдаться.
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:13
airmax78 Вот именно , что не вчера. В 2017 майнинг был сверх прибыльным, соответственно и облачный(хотя не когда не был его приспешником ,так как хватает мозгов собрать и обслужить систему самому) , а вот влазить в 2018 в дело, не посмотрев сути проблемы (а ведь на каждом заборе писали -не лезь!, а в ICO и подавно!), как можно было влезть ,в столь изначально не выгодное дело? Вот ответьте пожалуйста, вы когда вкладываете средства в новое для вас дело (и даже не в новое), неужели вы не взвешиваете все риски и не мониторите его на "актуальность"? Как можно обвинять кого-то ,если виновен сам? Да ,конечно можно сказать, что Hashflare мог закрыть приход новых инвесторов ,как только почувствовал утопление , но вы знаете хоть одну фирму которая так поступила?
Додано: Пон 30 лип, 2018 18:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да чувствуется ,что Hashflare пал, постыдно признавать,но чье-то горе принесло прибыль.
Додано: Пон 30 лип, 2018 20:53
Не "постыдно признавать", а "ничего экстраординарного не произошло".
Давно пора признать, что большинство прибыли во всем мире производится на чьем-то горе.
Весь вопрос в том, есть ли выбор у того, за чей счет этот банкет.
Если человек рискнул и прогорел - это только его выбор, и никого другого.
Касаемо это крипты, нефти, золота или облигаций - не важно.
Не умеешь просчитывать риски - не лезь.
Вам жалко людей, которые, скажем, проигрались в карты или игровые автоматы?
Только честно ответьте себе на этот вопрос.
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