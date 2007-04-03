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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 149
1) $6250 і вище
23%
35
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
6%
9
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Недолго в этот раз длился поход к туземуну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:25

  airmax78 написав:Недолго в этот раз длился поход к туземуну.


Эммм...Шта... :mrgreen: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:31

  airmax78 написав:Недолго в этот раз длился поход к туземуну.

Нормально все у битка - пнули его еще раз вверх.
Остальные токены пока брошены на произвол судьбы и забыты до лучших времен.
А вообще, интересно так выглядит график битка: медленное сползание - пинок вверх - коррекция... и как только намечается возврат к сползанию - снова мощный пинок вверх. Иногда тема разбавляется короткой безжалостной стрижкой воспрянувшего хомяка, чтобы не лез куда не просят.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 22:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не всем суждено дожить до следующего туземуна: https://habr.com/post/418407/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:34

  airmax78 написав:Не всем суждено дожить до следующего туземуна: https://habr.com/post/418407/


Феерично!
Из коментов и статьи:
И тем не менее только комментарии на хабре заставили меня прозреть, что есть такое ХэшФлеер, жаль только тогда когда я вложил в них 20 000 долларов. Считаю, что на хабре обязательно нужно пускать такие статьи, в комментариях очень быстро всех выводят на чистую воду.
и
бизнесменам удалось собрать $63 млн
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:38

airmax78 Статья жуткого невежды, который полез ,совсем не в свою парафию, дело не в том ,что оно не прибыльно, дело в том ,чтобы залезть туда ,нужны средства, говорить что майнинг был не выгодным ,это пик глупости ущербного мозга, говорить ,что майнинг не выгоден сейчас, аналогично (ведь не у всех розетка 0.5 доллара), говорить что входить в майнинг, в 2018 это глупо(если конечно оборудование достается ,чуть ли не на шару) вот та истинна, которую знает каждый , кто хоть попробовал на своей шкуре что это.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:54

  vovodabravis написав:airmax78 Статья жуткого невежды, который полез ,совсем не в свою парафию, дело не в том ,что оно не прибыльно, дело в том ,чтобы залезть туда ,нужны средства, говорить что майнинг был не выгодным ,это пик глупости ущербного мозга, говорить ,что майнинг не выгоден сейчас, аналогично (ведь не у всех розетка 0.5 доллара), говорить что входить в майнинг, в 2018 это глупо(если конечно оборудование достается ,чуть ли не на шару) вот та истинна, которую знает каждый , кто хоть попробовал на своей шкуре что это.

Но эти ребята из Hashflare не сегодня майнингом занялись и даже не вчера и, вероятно, мозг у них не пиково ущербный. Но, в борьбе с "Таллин-Энерго" (или чьей там они э/энергией атмосферу отапливали) вынуждены были сдаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:13

airmax78 Вот именно , что не вчера. В 2017 майнинг был сверх прибыльным, соответственно и облачный(хотя не когда не был его приспешником ,так как хватает мозгов собрать и обслужить систему самому) , а вот влазить в 2018 в дело, не посмотрев сути проблемы (а ведь на каждом заборе писали -не лезь!, а в ICO и подавно!), как можно было влезть ,в столь изначально не выгодное дело? Вот ответьте пожалуйста, вы когда вкладываете средства в новое для вас дело (и даже не в новое), неужели вы не взвешиваете все риски и не мониторите его на "актуальность"? Как можно обвинять кого-то ,если виновен сам? Да ,конечно можно сказать, что Hashflare мог закрыть приход новых инвесторов ,как только почувствовал утопление , но вы знаете хоть одну фирму которая так поступила?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 18:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да чувствуется ,что Hashflare пал, постыдно признавать,но чье-то горе принесло прибыль.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:53

  vovodabravis написав:Да чувствуется ,что Hashflare пал, постыдно признавать,но чье-то горе принесло прибыль.

Не "постыдно признавать", а "ничего экстраординарного не произошло".
Давно пора признать, что большинство прибыли во всем мире производится на чьем-то горе.
Весь вопрос в том, есть ли выбор у того, за чей счет этот банкет.
Если человек рискнул и прогорел - это только его выбор, и никого другого.
Касаемо это крипты, нефти, золота или облигаций - не важно.
Не умеешь просчитывать риски - не лезь.
Вам жалко людей, которые, скажем, проигрались в карты или игровые автоматы?
Только честно ответьте себе на этот вопрос.
artist_007
 
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