airmax78 написав:Не всем суждено дожить до следующего туземуна:
https://habr.com/post/418407/
Все будет ок. Только не у всех.
Генеральный директор вьетнамской майнинговой компании Sky Mining Ле Минь Там скрылся с 35 миллионами долларов инвесторов
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:29
Криптовалюты , рынок криптовалют
Все будет ок. Только не у всех.
Генеральный директор вьетнамской майнинговой компании Sky Mining Ле Минь Там скрылся с 35 миллионами долларов инвесторов
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
облачний був лохотроном 99.999% із самого початку
+50грн !
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