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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1283128412851286>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 150
1) $6250 і вище
23%
35
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
7%
10
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:29

Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78 написав:Не всем суждено дожить до следующего туземуна: https://habr.com/post/418407/


https://lenta.ru/news/2018/07/30/mining/

Все будет ок. Только не у всех.

Генеральный директор вьетнамской майнинговой компании Sky Mining Ле Минь Там скрылся с 35 миллионами долларов инвесторов
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  vovodabravis написав:В 2017 майнинг был сверх прибыльным, соответственно и облачный


облачний був лохотроном 99.999% із самого початку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 06:30

greenozon Нет , далеко не 99%, думаю не стоит забывать, что найсхеш продавая "мощность"тоже является ,по сути своей, аналогичным "облачным сервисом", хоть и не без греха.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В этот раз альты так и не пропампили, вышел полностью из крипты, если они попрут, то зайду. Биткоин уже вниз начал посматривать.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:09

  Витаха написав:В этот раз альты так и не пропампили, вышел полностью из крипты, если они попрут, то зайду. Биткоин уже вниз начал посматривать.

На альты пока топлива не хватает. Все ресурсы, финансовые и медийные, брошены на поддержку флагманской крипты. Отчаянная попытка не дать скатиться битку до совсем уж неприличных цифр.
Как только бросают пампить биток, он сползает вниз. Летний хомяк - зверь ленивый, его денежки так просто не заполучить.
А вот осенью крипта пойдет в последний и решительный, как говорится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:33

Опять все криптобарахло ползет вниз. Надеюсь хоть на этот раз дойдем таки до 3к за биток.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

так хашфларе вроде просто низкопроцентный хайп
я развлекаюсь на еоботе, с крана потихоньку накапывает
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 16:59

barabass сразу после падения хешфлер , прибыль от добычи поднялась на 15-25%, а значит ,либо это было совпадение,либо данный облачный сервис, был не так уж и бестолковый и ложный. вот только вопрос, если действительно вся мощность была столь не выгодна по розетке(что вполне возможно при "устарелом" оборудовании и цене в 15 центов, куда они денут весь хлам? не переедет он мелкими групами к более шаровым розеткам?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:11

  airmax78 написав:Опять все криптобарахло ползет вниз. Надеюсь хоть на этот раз дойдем таки до 3к за биток.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Нервишки сдают )))?

Зы:майнеры, походу решили синхронно вывести на хлебушек в конце месяца)))
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:22

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Опять все криптобарахло ползет вниз. Надеюсь хоть на этот раз дойдем таки до 3к за биток.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Нервишки сдают )))?

Зы:майнеры, походу решили синхронно вывести на хлебушек в конце месяца)))

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.
airmax78
 
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