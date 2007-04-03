Витаха написав:В этот раз альты так и не пропампили, вышел полностью из крипты, если они попрут, то зайду. Биткоин уже вниз начал посматривать.
На альты пока топлива не хватает. Все ресурсы, финансовые и медийные, брошены на поддержку флагманской крипты. Отчаянная попытка не дать скатиться битку до совсем уж неприличных цифр. Как только бросают пампить биток, он сползает вниз. Летний хомяк - зверь ленивый, его денежки так просто не заполучить. А вот осенью крипта пойдет в последний и решительный, как говорится.
barabass сразу после падения хешфлер , прибыль от добычи поднялась на 15-25%, а значит ,либо это было совпадение,либо данный облачный сервис, был не так уж и бестолковый и ложный. вот только вопрос, если действительно вся мощность была столь не выгодна по розетке(что вполне возможно при "устарелом" оборудовании и цене в 15 центов, куда они денут весь хлам? не переедет он мелкими групами к более шаровым розеткам?
airmax78 написав:Опять все криптобарахло ползет вниз. Надеюсь хоть на этот раз дойдем таки до 3к за биток.
Нервишки сдают )))?
Зы:майнеры, походу решили синхронно вывести на хлебушек в конце месяца)))
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.