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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25
Еще раз повторюсь: я не понимаю, как при таких концентрациях бетховена у очень узкого круга лиц, SEC разрешил эти долбаные фьючерсы. Это же была в чистом виде игра на стороне держателей битка. По-моему Винкловоссы и Ко занесли кому надо не один чемодан фиата (хотя могли и бетховенами рассчитаться).
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airmax78
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Додано: Вів 31 лип, 2018 17:46
airmax78 написав:
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.
Макс, если большая часть крипты вылезет с холода и отправится в оборот, то стоимость битка одномоментно рухнет вчетверо. Откуда взять реальных денег для покупки-продажи такого количества крипты по нынешним ценам?
Не зря же, как в унисон, загоняют "гуру" криптотрейдинга на всех ютьюб-каналах - "держать, держать и еще раз держать"
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antey1969
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