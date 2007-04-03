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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 150
1) $6250 і вище
23%
35
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
7%
10
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще раз повторюсь: я не понимаю, как при таких концентрациях бетховена у очень узкого круга лиц, SEC разрешил эти долбаные фьючерсы. Это же была в чистом виде игра на стороне держателей битка. По-моему Винкловоссы и Ко занесли кому надо не один чемодан фиата (хотя могли и бетховенами рассчитаться).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:46

  airmax78 написав:
  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Опять все криптобарахло ползет вниз. Надеюсь хоть на этот раз дойдем таки до 3к за биток.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Нервишки сдают )))?

Зы:майнеры, походу решили синхронно вывести на хлебушек в конце месяца)))

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.

Макс, если большая часть крипты вылезет с холода и отправится в оборот, то стоимость битка одномоментно рухнет вчетверо. Откуда взять реальных денег для покупки-продажи такого количества крипты по нынешним ценам?
Не зря же, как в унисон, загоняют "гуру" криптотрейдинга на всех ютьюб-каналах - "держать, держать и еще раз держать"
antey1969
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