Додано: Вів 31 лип, 2018 19:31

airmax78 написав: Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.

А с какого бодуна, простите, мы должны сходить на 3к, и с какого же такого же бодуна институционалы должны там закупаться?Хоть мало-мальски понятное обоснование?Потому что аирмаксу так хочетсяА почему не на 1к? 0,5К?Я вижу проблему крипты в том, что ни одна валюта не смогла составить реальную конкуренцию деду, это плачевно.Отсюда несколько выводов:1. Рынка еще как такового вообще нет. То, что мы видели до 2017г, это обкат каких-то новых поведенческих моделей, я об этом уже давно здесь пишу.2. Рынок сильно манипулируем, поэтому большинство трейдеров по самые яйца в тезере. Тот, кто затеял большую игру с битком, сам попал в ловушку. Потому что не пролил все свое бабло, а начал его подбирать после неудачных толчков вниз.Что тут же дало повод ходлить еще больше, потому что все увидели тупо игру на повышение с продавливанием цены для закупки.Теперь ММ придется придумать новую стратегию.3. Для того, чтобы рынок рос, нужно, чтобы увеличивалась капитализация, а это невозможно без новых игроков.Тот рост битка, что мы сейчас видим - это в основном перелив альтов в биток, без увеличения капитализации.Это значит, что в крипте остались только ММ и ходлеры (ходлеро-майнеры), остальные вообще вне игры. Институционалам пофиг, где и как закупаться - на 3к или на 8к, лишь бы были понятны правила игры и возможность зарабатывать на активе, причем в обе стороны.Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF, тем больше капитала зайдет на рынок, и он зайдет тоже не сразу. Я ожидаю первые признаки увеличения капитализации рынка на протяжении 1,5-2 мес. после положительного решения SEC, если оно будет.Если такие решения SEC будут получать отказ или постоянно переноситься, то капитализация рынка будет падать, и биток может упадсть даже ниже, чем 3к, но ИМХО только после ноября месяца.Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.ИМХО.Я так вижу проблему.И перестаньте считать всех олигофренами.Никто не ждет туземуна, все прекрасно понимают, что происходит