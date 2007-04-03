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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Еще раз повторюсь: я не понимаю, как при таких концентрациях бетховена у очень узкого круга лиц, SEC разрешил эти долбаные фьючерсы. Это же была в чистом виде игра на стороне держателей битка. По-моему Винкловоссы и Ко занесли кому надо не один чемодан фиата (хотя могли и бетховенами рассчитаться).
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:46
Макс, если большая часть крипты вылезет с холода и отправится в оборот, то стоимость битка одномоментно рухнет вчетверо. Откуда взять реальных денег для покупки-продажи такого количества крипты по нынешним ценам?
Не зря же, как в унисон, загоняют "гуру" криптотрейдинга на всех ютьюб-каналах - "держать, держать и еще раз держать"
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:31
А с какого бодуна, простите, мы должны сходить на 3к, и с какого же такого же бодуна институционалы должны там закупаться?
Хоть мало-мальски понятное обоснование?
Потому что аирмаксу так хочется ?
А почему не на 1к? 0,5К?
Я вижу проблему крипты в том, что ни одна валюта не смогла составить реальную конкуренцию деду, это плачевно.
Отсюда несколько выводов:
1. Рынка еще как такового вообще нет. То, что мы видели до 2017г, это обкат каких-то новых поведенческих моделей, я об этом уже давно здесь пишу.
2. Рынок сильно манипулируем, поэтому большинство трейдеров по самые яйца в тезере. Тот, кто затеял большую игру с битком, сам попал в ловушку. Потому что не пролил все свое бабло, а начал его подбирать после неудачных толчков вниз.Что тут же дало повод ходлить еще больше, потому что все увидели тупо игру на повышение с продавливанием цены для закупки.Теперь ММ придется придумать новую стратегию.
3. Для того, чтобы рынок рос, нужно, чтобы увеличивалась капитализация, а это невозможно без новых игроков.Тот рост битка, что мы сейчас видим - это в основном перелив альтов в биток, без увеличения капитализации.Это значит, что в крипте остались только ММ и ходлеры (ходлеро-майнеры), остальные вообще вне игры. Институционалам пофиг, где и как закупаться - на 3к или на 8к, лишь бы были понятны правила игры и возможность зарабатывать на активе, причем в обе стороны.Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF, тем больше капитала зайдет на рынок, и он зайдет тоже не сразу. Я ожидаю первые признаки увеличения капитализации рынка на протяжении 1,5-2 мес. после положительного решения SEC, если оно будет.Если такие решения SEC будут получать отказ или постоянно переноситься, то капитализация рынка будет падать, и биток может упадсть даже ниже, чем 3к, но ИМХО только после ноября месяца.
Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.
Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.
ИМХО.
Я так вижу проблему.
И перестаньте считать всех олигофренами.
Никто не ждет туземуна, все прекрасно понимают, что происходит
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:05
Категорически не согласен!!!
Не "рынок крипты - это казино", а "весь биржевой трейдинг - это казино".
И неважно, какой там актив - нефть или крипта.
И не забывайте, что фишки в казино можно купить, украсть или выиграть.
А крипту можно еще и добыть, переработав электричество .
Мы уже неоднократно говорили на эту тему.Делайте, что хотите, и применяйте ее, как хотите, но крипта дала миру новые технологии и новые алгоритмы обработки и передачи данных. Если Вы лично ее не применяете, это не значит, что ее не применяет кто-то другой, и по назначению, которое Ваш мозг оценить не в состоянии .
Единственное, с чем я могу согласиться - шлака сейчас запредельное количество, должна быть встряска, которая оставит только самые жизнеспособные и перспективные образцы.
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