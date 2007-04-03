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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1283128412851286

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.4 5 150
1) $6250 і вище
23%
35
2) $6000-$6249
4%
6
3) $5900-$5999
1%
2
4) $5750-$5899
2%
3
5) $5500-$5749
4%
6
6) $5000-$5499
8%
12
7) $4500-$4999
7%
10
8 $3500-$4499
9%
13
9) $2500-$3499
6%
9
10) нижче $2500
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще раз повторюсь: я не понимаю, как при таких концентрациях бетховена у очень узкого круга лиц, SEC разрешил эти долбаные фьючерсы. Это же была в чистом виде игра на стороне держателей битка. По-моему Винкловоссы и Ко занесли кому надо не один чемодан фиата (хотя могли и бетховенами рассчитаться).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:46

  airmax78 написав:
  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Опять все криптобарахло ползет вниз. Надеюсь хоть на этот раз дойдем таки до 3к за биток.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Нервишки сдают )))?

Зы:майнеры, походу решили синхронно вывести на хлебушек в конце месяца)))

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.

Макс, если большая часть крипты вылезет с холода и отправится в оборот, то стоимость битка одномоментно рухнет вчетверо. Откуда взять реальных денег для покупки-продажи такого количества крипты по нынешним ценам?
Не зря же, как в унисон, загоняют "гуру" криптотрейдинга на всех ютьюб-каналах - "держать, держать и еще раз держать"
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 19:31

  airmax78 написав:Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.

А с какого бодуна, простите, мы должны сходить на 3к, и с какого же такого же бодуна институционалы должны там закупаться?
Хоть мало-мальски понятное обоснование?
Потому что аирмаксу так хочется :mrgreen: ?
А почему не на 1к? 0,5К?
Я вижу проблему крипты в том, что ни одна валюта не смогла составить реальную конкуренцию деду, это плачевно.
Отсюда несколько выводов:
1. Рынка еще как такового вообще нет. То, что мы видели до 2017г, это обкат каких-то новых поведенческих моделей, я об этом уже давно здесь пишу.
2. Рынок сильно манипулируем, поэтому большинство трейдеров по самые яйца в тезере. Тот, кто затеял большую игру с битком, сам попал в ловушку. Потому что не пролил все свое бабло, а начал его подбирать после неудачных толчков вниз.Что тут же дало повод ходлить еще больше, потому что все увидели тупо игру на повышение с продавливанием цены для закупки.Теперь ММ придется придумать новую стратегию.
3. Для того, чтобы рынок рос, нужно, чтобы увеличивалась капитализация, а это невозможно без новых игроков.Тот рост битка, что мы сейчас видим - это в основном перелив альтов в биток, без увеличения капитализации.Это значит, что в крипте остались только ММ и ходлеры (ходлеро-майнеры), остальные вообще вне игры. Институционалам пофиг, где и как закупаться - на 3к или на 8к, лишь бы были понятны правила игры и возможность зарабатывать на активе, причем в обе стороны.Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF, тем больше капитала зайдет на рынок, и он зайдет тоже не сразу. Я ожидаю первые признаки увеличения капитализации рынка на протяжении 1,5-2 мес. после положительного решения SEC, если оно будет.Если такие решения SEC будут получать отказ или постоянно переноситься, то капитализация рынка будет падать, и биток может упадсть даже ниже, чем 3к, но ИМХО только после ноября месяца.
Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.
Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.
ИМХО.
Я так вижу проблему.
И перестаньте считать всех олигофренами.
Никто не ждет туземуна, все прекрасно понимают, что происходит
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

artist_007, рынок крипты - это казино. Надо называть вещи своими именами.

Вот мои ставки в этом казино на моменте. Я не вижу причин для чего мне еще могла бы понадобится крипта, кроме как фишки для игры.

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:05

  Zebra написав:artist_007, рынок крипты - это казино. Надо называть вещи своими именами.


Категорически не согласен!!!
Не "рынок крипты - это казино", а "весь биржевой трейдинг - это казино".
И неважно, какой там актив - нефть или крипта.
И не забывайте, что фишки в казино можно купить, украсть или выиграть.
А крипту можно еще и добыть, переработав электричество ;).

  Zebra написав:Вот мои ставки в этом казино на моменте. Я не вижу причин для чего мне еще могла бы понадобится крипта, кроме как фишки для игры.

Зображення


Мы уже неоднократно говорили на эту тему.Делайте, что хотите, и применяйте ее, как хотите, но крипта дала миру новые технологии и новые алгоритмы обработки и передачи данных. Если Вы лично ее не применяете, это не значит, что ее не применяет кто-то другой, и по назначению, которое Ваш мозг оценить не в состоянии ;).
Единственное, с чем я могу согласиться - шлака сейчас запредельное количество, должна быть встряска, которая оставит только самые жизнеспособные и перспективные образцы.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 01:10

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.

А с какого бодуна, простите, мы должны сходить на 3к, и с какого же такого же бодуна институционалы должны там закупаться?
Хоть мало-мальски понятное обоснование?
Потому что аирмаксу так хочется :mrgreen: ?
А почему не на 1к? 0,5К?
Я вижу проблему крипты в том, что ни одна валюта не смогла составить реальную конкуренцию деду, это плачевно.
Отсюда несколько выводов:
1. Рынка еще как такового вообще нет. То, что мы видели до 2017г, это обкат каких-то новых поведенческих моделей, я об этом уже давно здесь пишу.
2. Рынок сильно манипулируем, поэтому большинство трейдеров по самые яйца в тезере. Тот, кто затеял большую игру с битком, сам попал в ловушку. Потому что не пролил все свое бабло, а начал его подбирать после неудачных толчков вниз.Что тут же дало повод ходлить еще больше, потому что все увидели тупо игру на повышение с продавливанием цены для закупки.Теперь ММ придется придумать новую стратегию.
3. Для того, чтобы рынок рос, нужно, чтобы увеличивалась капитализация, а это невозможно без новых игроков.Тот рост битка, что мы сейчас видим - это в основном перелив альтов в биток, без увеличения капитализации.Это значит, что в крипте остались только ММ и ходлеры (ходлеро-майнеры), остальные вообще вне игры. Институционалам пофиг, где и как закупаться - на 3к или на 8к, лишь бы были понятны правила игры и возможность зарабатывать на активе, причем в обе стороны.Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF, тем больше капитала зайдет на рынок, и он зайдет тоже не сразу. Я ожидаю первые признаки увеличения капитализации рынка на протяжении 1,5-2 мес. после положительного решения SEC, если оно будет.Если такие решения SEC будут получать отказ или постоянно переноситься, то капитализация рынка будет падать, и биток может упадсть даже ниже, чем 3к, но ИМХО только после ноября месяца.
Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене.
Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву.
ИМХО.
Я так вижу проблему.
И перестаньте считать всех олигофренами.
Никто не ждет туземуна, все прекрасно понимают, что происходит

Рынок подвержен манипуляциям, потому что есть игроки, держащие львиную долю актива. В такой ситуации никакой SEC ничего по крипте не одобрит. Они, думаю, уже поняли какую ошибку они сделали разрешив фьючерсы. Второй такой же ошибки они не допустят. Поэтому да, упадет до 3 и ниже. Перераспределится и только, может быть, после этого что-то изменится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:52

  airmax78 написав:Рынок подвержен манипуляциям, потому что есть игроки, держащие львиную долю актива. В такой ситуации никакой SEC ничего по крипте не одобрит. Они, думаю, уже поняли какую ошибку они сделали разрешив фьючерсы. Второй такой же ошибки они не допустят. Поэтому да, упадет до 3 и ниже. Перераспределится и только, может быть, после этого что-то изменится.

О.К., для полноты и законченности мнения, указывайте сроки, плз,хотя бы приблизительные, а то все мы когда-нибудь умрем, и курс битка рано или поздно упадет до 3к, вопрос только в том, успеете ли Вы после этого еще при жизни написАть "Ну я же говорил, что упадет" :mrgreen:
Я, например, озвучиваю свое ИМХО со сроками, и объясняю, почему я так думаю.
Зебра хоть не хотел, но озвучил свою позицию с обоснованием, такое мнение имеет место быть, и принимается.
Рекомендую тоже обосновывать свое мнение со сроками и событиями, которые на это влияют.
Тогда в дискуссии будет конструктив и читатели ветки вынесут больше информации из дискуссии.
Потому как "быть таким умным, как моя жена вчера" и каждый раз вылазить из норы на падениях, радостно провозглашая "ну я же говорил" может любой.
А вот сказать "я озвучил что биток будет 3к к ... мартобря ...года, потому что на это повлияли события х и у, и я предупреждал, что так будет" - это совсем другой вес Ваших слов ;).
Про "крипта г@вно, потому что это г@вно" скромно промолчим.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я буду не оригинален. Сроки называл Зебра - сползание вниз вплоть до следующего повышения сложности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:19

  airmax78 написав:Я буду не оригинален. Сроки называл Зебра - сползание вниз вплоть до следующего повышения сложности.

Зебра назвал курс 3К к концу года, т.е в декабре месяце 2018.
Вы соглашаетесь с этим прогнозом?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:32

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Я буду не оригинален. Сроки называл Зебра - сползание вниз вплоть до следующего повышения сложности.

Зебра назвал курс 3К к концу года, т.е в декабре месяце 2018.
Вы соглашаетесь с этим прогнозом?

К концу года я называл 4000-5000
к лету 2019 - район 3000
оттуда уже можно начинаться откупаться

будет понижение вознаграждения за блок в 2020 году и это снова приведет к резкому перекосу баланса спрос/предложение и можно будет заработать
Zebra
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