Еще раз повторюсь: я не понимаю, как при таких концентрациях бетховена у очень узкого круга лиц, SEC разрешил эти долбаные фьючерсы. Это же была в чистом виде игра на стороне держателей битка. По-моему Винкловоссы и Ко занесли кому надо не один чемодан фиата (хотя могли и бетховенами рассчитаться).
airmax78 написав:Опять все криптобарахло ползет вниз. Надеюсь хоть на этот раз дойдем таки до 3к за биток.
Нервишки сдают )))?
Зы:майнеры, походу решили синхронно вывести на хлебушек в конце месяца)))
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.
Макс, если большая часть крипты вылезет с холода и отправится в оборот, то стоимость битка одномоментно рухнет вчетверо. Откуда взять реальных денег для покупки-продажи такого количества крипты по нынешним ценам? Не зря же, как в унисон, загоняют "гуру" криптотрейдинга на всех ютьюб-каналах - "держать, держать и еще раз держать"
airmax78 написав:Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.
А с какого бодуна, простите, мы должны сходить на 3к, и с какого же такого же бодуна институционалы должны там закупаться? Хоть мало-мальски понятное обоснование? Потому что аирмаксу так хочется ? А почему не на 1к? 0,5К? Я вижу проблему крипты в том, что ни одна валюта не смогла составить реальную конкуренцию деду, это плачевно. Отсюда несколько выводов: 1. Рынка еще как такового вообще нет. То, что мы видели до 2017г, это обкат каких-то новых поведенческих моделей, я об этом уже давно здесь пишу. 2. Рынок сильно манипулируем, поэтому большинство трейдеров по самые яйца в тезере. Тот, кто затеял большую игру с битком, сам попал в ловушку. Потому что не пролил все свое бабло, а начал его подбирать после неудачных толчков вниз.Что тут же дало повод ходлить еще больше, потому что все увидели тупо игру на повышение с продавливанием цены для закупки.Теперь ММ придется придумать новую стратегию. 3. Для того, чтобы рынок рос, нужно, чтобы увеличивалась капитализация, а это невозможно без новых игроков.Тот рост битка, что мы сейчас видим - это в основном перелив альтов в биток, без увеличения капитализации.Это значит, что в крипте остались только ММ и ходлеры (ходлеро-майнеры), остальные вообще вне игры. Институционалам пофиг, где и как закупаться - на 3к или на 8к, лишь бы были понятны правила игры и возможность зарабатывать на активе, причем в обе стороны.Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF, тем больше капитала зайдет на рынок, и он зайдет тоже не сразу. Я ожидаю первые признаки увеличения капитализации рынка на протяжении 1,5-2 мес. после положительного решения SEC, если оно будет.Если такие решения SEC будут получать отказ или постоянно переноситься, то капитализация рынка будет падать, и биток может упадсть даже ниже, чем 3к, но ИМХО только после ноября месяца. Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене. Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву. ИМХО. Я так вижу проблему. И перестаньте считать всех олигофренами. Никто не ждет туземуна, все прекрасно понимают, что происходит
Zebra написав:artist_007, рынок крипты - это казино. Надо называть вещи своими именами.
Категорически не согласен!!! Не "рынок крипты - это казино", а "весь биржевой трейдинг - это казино". И неважно, какой там актив - нефть или крипта. И не забывайте, что фишки в казино можно купить, украсть или выиграть. А крипту можно еще и добыть, переработав электричество .
Zebra написав:Вот мои ставки в этом казино на моменте. Я не вижу причин для чего мне еще могла бы понадобится крипта, кроме как фишки для игры.
Мы уже неоднократно говорили на эту тему.Делайте, что хотите, и применяйте ее, как хотите, но крипта дала миру новые технологии и новые алгоритмы обработки и передачи данных. Если Вы лично ее не применяете, это не значит, что ее не применяет кто-то другой, и по назначению, которое Ваш мозг оценить не в состоянии . Единственное, с чем я могу согласиться - шлака сейчас запредельное количество, должна быть встряска, которая оставит только самые жизнеспособные и перспективные образцы.
airmax78 написав:Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Сходим на 3К - ходлеры сольются, институционалы закупятся, и начнется новый цикл. А так ни туда ни сюда: дороже 6 куе, как я понимаю, закупаться никто не хочет. Продавать по 6 куе тоже желающих мало. Надо обвалить до 3 или ниже, чтобы расшевелить ходлеров. Рынок не заработает, пока львиная доля крипты находится в руках каких-то винкловоссов и ботанов, которые держат их на холодных кошельках. Большие концентрации в одних руках создают гигантские риски для рынка в целом. Поэтому, если вы топите за крипту, в ваших интересах, чтобы структура ее распределения полностью поменялась. Большая часть крипты должна быть в обороте, а не лежать мертвым грузом в ожидании мифического туземуна.
А с какого бодуна, простите, мы должны сходить на 3к, и с какого же такого же бодуна институционалы должны там закупаться? Хоть мало-мальски понятное обоснование? Потому что аирмаксу так хочется ? А почему не на 1к? 0,5К? Я вижу проблему крипты в том, что ни одна валюта не смогла составить реальную конкуренцию деду, это плачевно. Отсюда несколько выводов: 1. Рынка еще как такового вообще нет. То, что мы видели до 2017г, это обкат каких-то новых поведенческих моделей, я об этом уже давно здесь пишу. 2. Рынок сильно манипулируем, поэтому большинство трейдеров по самые яйца в тезере. Тот, кто затеял большую игру с битком, сам попал в ловушку. Потому что не пролил все свое бабло, а начал его подбирать после неудачных толчков вниз.Что тут же дало повод ходлить еще больше, потому что все увидели тупо игру на повышение с продавливанием цены для закупки.Теперь ММ придется придумать новую стратегию. 3. Для того, чтобы рынок рос, нужно, чтобы увеличивалась капитализация, а это невозможно без новых игроков.Тот рост битка, что мы сейчас видим - это в основном перелив альтов в биток, без увеличения капитализации.Это значит, что в крипте остались только ММ и ходлеры (ходлеро-майнеры), остальные вообще вне игры. Институционалам пофиг, где и как закупаться - на 3к или на 8к, лишь бы были понятны правила игры и возможность зарабатывать на активе, причем в обе стороны.Поэтому решения SEC сейчас для меня очень важный индикатор.Чем больше будет одобрений SEC для ETF, тем больше капитала зайдет на рынок, и он зайдет тоже не сразу. Я ожидаю первые признаки увеличения капитализации рынка на протяжении 1,5-2 мес. после положительного решения SEC, если оно будет.Если такие решения SEC будут получать отказ или постоянно переноситься, то капитализация рынка будет падать, и биток может упадсть даже ниже, чем 3к, но ИМХО только после ноября месяца. Сейчас курсу не дают упасть 2 вещи - ожидание одобрения SEC и интерес Bitmain, которой нужно толкнуть свои асики по выгодной цене. Как только дефицит с асиками прекратится, bimain тут же перестанет поддерживать биток на плаву. ИМХО. Я так вижу проблему. И перестаньте считать всех олигофренами. Никто не ждет туземуна, все прекрасно понимают, что происходит
Рынок подвержен манипуляциям, потому что есть игроки, держащие львиную долю актива. В такой ситуации никакой SEC ничего по крипте не одобрит. Они, думаю, уже поняли какую ошибку они сделали разрешив фьючерсы. Второй такой же ошибки они не допустят. Поэтому да, упадет до 3 и ниже. Перераспределится и только, может быть, после этого что-то изменится.
airmax78 написав:Рынок подвержен манипуляциям, потому что есть игроки, держащие львиную долю актива. В такой ситуации никакой SEC ничего по крипте не одобрит. Они, думаю, уже поняли какую ошибку они сделали разрешив фьючерсы. Второй такой же ошибки они не допустят. Поэтому да, упадет до 3 и ниже. Перераспределится и только, может быть, после этого что-то изменится.
О.К., для полноты и законченности мнения, указывайте сроки, плз,хотя бы приблизительные, а то все мы когда-нибудь умрем, и курс битка рано или поздно упадет до 3к, вопрос только в том, успеете ли Вы после этого еще при жизни написАть "Ну я же говорил, что упадет" Я, например, озвучиваю свое ИМХО со сроками, и объясняю, почему я так думаю. Зебра хоть не хотел, но озвучил свою позицию с обоснованием, такое мнение имеет место быть, и принимается. Рекомендую тоже обосновывать свое мнение со сроками и событиями, которые на это влияют. Тогда в дискуссии будет конструктив и читатели ветки вынесут больше информации из дискуссии. Потому как "быть таким умным, как моя жена вчера" и каждый раз вылазить из норы на падениях, радостно провозглашая "ну я же говорил" может любой. А вот сказать "я озвучил что биток будет 3к к ... мартобря ...года, потому что на это повлияли события х и у, и я предупреждал, что так будет" - это совсем другой вес Ваших слов . Про "крипта г@вно, потому что это г@вно" скромно промолчим.